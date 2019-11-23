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Финансы 23.11.2019 00:32

Yelo Bank займет достойное место на банковском рынке Азербайджана – Вагит Алекперов

Азербайджанский инвестиционно-коммерческий банк «Никойл» осуществил ребрендинг и сменил название на Yelo Bank.

Переход на новое имя и внедрение нового фирменного стиля будет происходить постепенно и должен завершится в апреле 2020 года. На первом этапе новый логотип появится в официальных документах и в отдельных элементах коммуникации. В рекламной коммуникации некоторое время будет использоваться старый логотип банка, а в последующие месяцы полностью обновится дизайн филиалов, банкоматов, интернет страниц, рекламных материалов и Yelo Bank полностью заменит старое название.

Над ребрендингом банка работало известное Лондонское агентство Winkreative, с которым более 20 лет сотрудничают финансовые учреждения и крупнейшие международные бренды.

«Yelo Bank – это не просто новое имя или новый цвет. Это символ обновлений, работа над которыми идет уже на протяжении двух лет и результатом которой стала готовность банка перейти на качественно новый уровень. Я уверен, что новый Yelo Bank, как надежный и быстроразвивающийся финансовый институт, займет достойное место на банковском рынке Азербайджана. Как главный акционер банка, я и впредь буду оказывать ему всяческую поддержку в этом», - заявил основной акционер банка, президент нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов.

По словам председателя наблюдательного совета банка Марины Кулишовой, Yelo Bank, согласно стратегии, будет ориентироваться на обслуживание и кредитование микро, малого и среднего бизнеса, а также физических лиц.

"Мы хотим стать самым привлекательным банком для данного сегмента и готовы вкладывать наши ресурсы на внедрение инновационных, современных финансовых услуг. Этим Yelo Bank внесет вклад и в общее развитие банковского сектора Азербайджана», - заявила Кулишова.

Банк Никойл действует в Азербайджане с 1994 года. Основным акционером банка является Topaz Investment. Банк в конечном итоге находится под контролем главы российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова.

А. Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, РЕБРЕНДИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]