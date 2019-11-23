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Дальнее зарубежье 23.11.2019 10:15

Сирийский режим и гаранты Астаны обязаны защищать гражданских лиц - Могерини

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в заявлении от имени Евросоюза обвинила "сирийский режим и его союзников" в действиях, усугубляющих обстановку на северо-западе Сирии.

"Хотя Европейский союз признает присутствие в регионе организаций, расцениваемых ООН как террористические, беспорядочные нападения сирийского режима и его союзников на критически важную гражданскую инфраструктуру, включая объекты здравоохранения и образования, являются неприемлемыми и должны быть немедленно прекращены", - говорится в коммюнике высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном в пятницу вечером в Брюсселе.

В документе отмечается, что недавние нападения на лагерь внутренне перемещенных лиц и бомбардировка жизненно важного медицинского учреждения вблизи турецкой границы - это "еще одна достойная сожаления эскалация ухудшающейся ситуации на северо-западе Сирии".

Могерини выразила соболезнования семьям и близким погибших.

В ее заявлении отмечается, что "эти и другие атаки должны быть тщательно расследованы следственной комиссией ООН по северо-западной Сирии, которая начала свою работу 30 сентября 2019 года".

"Мы подтверждаем позицию ЕС о том, что все виновные в военных преступлениях и преступлениях против человечности должны быть привлечены к ответственности", - сказано в коммюнике.

"ЕС напоминает, что все стороны в сирийском конфликте обязаны уважать и поддерживать международное гуманитарное право и международное право в области прав человека. При этом также они обязаны обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ ко всем нуждающимся людям", - подчеркнула глава европейской дипломатии.

"Мы ожидаем, что сирийский режим и гаранты Астаны немедленно выполнят свои обязательства и обеспечат защиту гражданских лиц. ЕС также напоминает о Сочинском меморандуме от 17 сентября 2018 года и призывает вовлеченные стороны, реализовать его в полной мере", - заявила Могерини.

По ее словам, "нынешнее насилие не только усугубляет страдания гражданского населения, особенно, что касается женщин и детей, но также рискует подорвать внутрисирийские переговоры в рамках Конституционного комитета, которые намечено возобновить на следующей неделе в Женеве под эгидой специального представителя ООН Гейра Педерсена".

Могерини указала на то, что ЕС продолжает поддерживать "инклюзивное, подлинное и всеобъемлющее политическое решение в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и Женевским коммюнике".

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Тэги: ЕС, СИРИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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