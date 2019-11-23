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Наука и образование 23.11.2019 15:42

Астронавты МКС завершили очередной выход в открытый космос для ремонта ее спектрометра

Астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано и американский астронавт Эндрю Морган в пятницу успешно завершили очередной многочасовой выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения ремонта ее магнитного альфа-спектрометра, сообщило NASA.

Выход в космический вакуум, который продолжался почти шесть с половиной часов, начался в 07:12 по восточному времени США (15:12 мск).

Астронавты продолжили ранее начатые работы по замене элементов вышедшей из строя система охлаждения спектрометра. Для завершения операции планируется провести еще не менее трех из пяти намеченных выходов в космос.

Магнитный альфа-спектрометр (AMS-02), доставленный на МКС в мае 2011 года и установленный на ферме станции, предназначен для регистрации космических частиц и измерения их электрических зарядов в поисках антиматерии и тёмной материи. Он призван приблизить человечество к пониманию происхождения Вселенной. Ремонт прибора, стоимость которого оценивается в $1,5-2 млрд, никогда не предполагалось проводить на орбите из-за особой сложности работ для астронавтов.

Если астронавтам удастся восстановить работу спектрометра, то он сможет проводить исследования, по меньшей мере, до 2024 года.

В ходе очередного этапа ремонта в пятницу астронавты проложили новую линию электроснабжения прибора, установили крепление для установки нового блока системы охлаждения, а также отрезали восемь металлических трубок, идущих от вышедшей из строя системы охлаждения к спектрометру.

В ходе последующих выходов в открытый космос астронавты должны будут установить новую, более мощную систему охлаждения с четырьмя насосами, доставленную на МКС американским грузовым кораблем Cygnus, и подсоединить трубки, по которым подается сжиженный углекислый газ.

В ходе первого выхода, осуществленного 15 ноября, Пармитано и Морган сняли противометеоритный защитный экран спектрометра, часть его термозащитного покрытия и прикрепили к корпусу прибора три поручня для крепежа, необходимых во время проведения ремонтных работ. Демонтированный экран спектрометра, а также вертикальную стойку конструкции прибора, мешавшую доступу к трубкам насосной системы, астронавты "сбросили" со станции в космос.

Три года назад на спектрометре начали отказывать насосы системы охлаждения спектрометра. В настоящее время из четырех насосов действует только один. Для ремонта на МКС с последними тремя грузовыми кораблями были доставлены специально спроектированные инструменты, в том числе для резки металлических листов, трубок и креплений, а также необходимые запчасти и оборудование.

Как отмечают в NASA, во время работ на внешней стороне станции применяются методы ремонта, в том числе обрезка и повторное соединение охлаждающих трубок, которые никогда ранее не выполнялись в ходе выходов в открытый космос из-за сложности проведения операции.

В настоящее время экипаж станции состоит из россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Эндрю Моргана, Кристины Кук и Джессики Меир, а также итальянца Луки Пармитано.

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Тэги: США, МКС, ВЫХОД, ЗАВЕРШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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