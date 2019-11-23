Российская военная полиция продолжает патрулирование на северо-востоке Сирии при поддержке армейской авиации - ЦПВС

Подразделения российской военной полиции и армейская авиация продолжили в пятницу патрулирование на севере и северо-востоке Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам Квайрес - Кобани - Метрас - отм. 509 - Квайрес", - сказал Боренков.
"Подразделениями российской военной полиции продолжено патрулирование по маршрутам Арада-Кебира - Кара-Мания в провинции Хасаке, Айн-Иса - Швихан в провинции Ракка, Аджами - Мембидж, Аджами - Кракозак в провинции Алеппо", - добавил он.
Говоря о ситуации в Идлибской зоне деэскалации, Боренков подчеркнул, что там по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.
"Всего за прошедшие сутки зафиксировано 30 обстрелов. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Алеппо, Сабикия, Каддара, Биньямин, Маканис-Эд-Дувайри провинции Алеппо; Кухбания, Кермель, Калаз-Тахтани, Сараф, Нахшеба, Мамухия провинции Латакия; Эль-Харука, Эль-Джейед провинции Хама; Суккория, Сиди-Али, Умм-Эр-Рджим, Аджаз, Эль-Фхайль, Ниха, Луайбда, Кефрайя, Шарджа провинции Идлиб.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 24 раза - Минобороны
Путин ждет Алиева 20 декабря в Санкт-Петербурге, Алиев в свою очередь пригласил Путина посетить Азербайджан
Президент Азербайджана поручил провести реконструкцию Абшеронского водного магистрального канала
Азербайджан готов удвоить поставки сельхозпродукции на российские рынки – вице-премьер
Скоростной пассажирский поезд по маршруту Махачкала-Дербент-Баку запустят в 2020 году – глава Дагестана
Астронавты МКС завершили очередной выход в открытый космос для ремонта ее спектрометра
Мехрибан Алиева и Валентина Матвиенко открыли павильон «Азербайджан» на ВДНХ после реконструкции
У астронавта США возникли неполадки в функционировании скафандра во время выхода в открытый космос с МКС
Президент Азербайджана выделил 500 тыс. манатов Кабмину Нахчывана
ИВ Астаринского района привлекла Elnur-2 к строительству жилого дома за 2,2 млн манатов
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Сумгайыте
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
АтаБанк был награжден на «Глобальной неделе предпринимательства»
Банк ВТБ (Азербайджан) запустил новую акцию по кредиту наличными
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г
Баку в декабре пройдет IV Форум «Время инноваций 2019»
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в первом региональном саммите по ЦУР в Алматы