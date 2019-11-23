Российская военная полиция продолжает патрулирование на северо-востоке Сирии при поддержке армейской авиации - ЦПВС

Подразделения российской военной полиции и армейская авиация продолжили в пятницу патрулирование на севере и северо-востоке Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Боренков.

"Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам Квайрес - Кобани - Метрас - отм. 509 - Квайрес", - сказал Боренков.

"Подразделениями российской военной полиции продолжено патрулирование по маршрутам Арада-Кебира - Кара-Мания в провинции Хасаке, Айн-Иса - Швихан в провинции Ракка, Аджами - Мембидж, Аджами - Кракозак в провинции Алеппо", - добавил он.

Говоря о ситуации в Идлибской зоне деэскалации, Боренков подчеркнул, что там по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

"Всего за прошедшие сутки зафиксировано 30 обстрелов. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Алеппо, Сабикия, Каддара, Биньямин, Маканис-Эд-Дувайри провинции Алеппо; Кухбания, Кермель, Калаз-Тахтани, Сараф, Нахшеба, Мамухия провинции Латакия; Эль-Харука, Эль-Джейед провинции Хама; Суккория, Сиди-Али, Умм-Эр-Рджим, Аджаз, Эль-Фхайль, Ниха, Луайбда, Кефрайя, Шарджа провинции Идлиб.