Конференция ООН по Ближнему Востоку приняла политическую декларацию - постпред РФ Ульянов

Участники конференции ООН по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от всех видов оружия массового уничтожения (ОМУ), по итогам первой сессии конференции приняли политическую декларацию, заявил в субботу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Конференция ООН приняла политическую декларацию, в которой провозглашается торжественное обязательство в открытом и всеобъемлющем ключе продолжать разработку Договора о создании зоны, свободной от ОМУ, на Ближнем Востоке на основе договоренностей, добровольно достигнутых государствами региона", - отмечает Ульянов в твиттере.
Постпред сообщил, что было достигнуто соглашение о проведении ежегодных сессий конференции в конце ноября.
Ульянов также отметил успешное завершение первой сессии конференции и сообщил, что вторая сессия будет проводиться 16-20 ноября 2020 года под председательством Кувейта.
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