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Дальнее зарубежье 23.11.2019 12:17

Конференция ООН по Ближнему Востоку приняла политическую декларацию - постпред РФ Ульянов

Участники конференции ООН по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от всех видов оружия массового уничтожения (ОМУ), по итогам первой сессии конференции приняли политическую декларацию, заявил в субботу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Конференция ООН приняла политическую декларацию, в которой провозглашается торжественное обязательство в открытом и всеобъемлющем ключе продолжать разработку Договора о создании зоны, свободной от ОМУ, на Ближнем Востоке на основе договоренностей, добровольно достигнутых государствами региона", - отмечает Ульянов в твиттере.

Постпред сообщил, что было достигнуто соглашение о проведении ежегодных сессий конференции в конце ноября.

Ульянов также отметил успешное завершение первой сессии конференции и сообщил, что вторая сессия будет проводиться 16-20 ноября 2020 года под председательством Кувейта.

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Тэги: ООН, БЛИЖВОСТОК, РОССИЯ, КОНФЕРЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]