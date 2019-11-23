Лавров: Россия передала Японии перечень озабоченностей в связи с военным союзом Токио с США

Россия передала японской стороне перечень озабоченностей в связи с военным союзом Токио с Вашингтоном, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Военный союз с США, конечно же, является проблемой в придании нового качества российско-японским отношениям. (...) Мы передали японским коллегам и по линии МИД, и по линии нашего Совета безопасности перечень конкретных абсолютно озабоченностей РФ в сфере нашей собственной безопасности, озабоченностей, которые возникают в связи с наличием и с постоянным развитием и укреплением японо-американского военно-политического альянса", - сказал он журналистам в Нагое.
Лавров подчеркнул, что японская сторона обещала на эти озабоченности отреагировать.
"И мы будем ждать их ответа и продолжим дискуссию", - сказал министр.
Лавров напомнил в этом контексте, что во время согласования декларации 1956 года, Советский Союз отмечал, что реализация этого документа в полном объёме возможна лишь "в контексте прекращения военного присутствия США на территории Японии".
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