Российская военная полиция изучает новые маршруты патрулирования на севере Сирии

Военная полиция РФ прорабатывает новые маршруты для российских патрулей на севере Сирии.
"Личный состав военной полиции узнает местность, менталитет местных жителей, дороги. Без рекогносцировки маршрут патрулирования невозможно будет провести", - сказал журналистам офицер военной полиции ВС РФ Вадим Рыженков.
По его словам, в группу, занимающейся рекогносцировкой, входят три бронемашины "Тигр". Новый маршрут - относительно небольшой, всего 50 километров, он проходит через десяток деревень. В целях безопасности важно проработать основные и дополнительные маршруты патрулирования.
Военным приходится выходить из бронеавтомобиля, чтобы более точно проработать маршрут: отметить потенциально опасные точки и определить, где лучше развернуть колонну.
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