Россия и Турция проводят десятое по счету совместное патрулирование в Сирии - Минобороны РФ

Российские и турецкие военные приступили в субботу к десятому по счету патрулированию на севере Сирии, сообщает Минобороны РФ.
"В состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и "БТР-80" российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" вооруженных сил Турции, а также около 50 военнослужащих обоих государств", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Десятый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции стартовал в 10:00 23 ноября 2019 в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к северо-западу от населенного пункта Камышли.
"Совместное патрулирование проходит по согласованному маршруту, стартовав от пункта таможенного перехода н.п. Шейрек, где российские военные полицейские и представители вооруженных сил Турции уточнили маршруты совместного патруля, который проходит на восток вдоль сирийско-турецкой границы", - сообщает ведомство.
Совместное патрулирование на севере Сирии к востоку от реки Евфрат осуществляется в соответствии с соглашением, достигнутым между Россией и Турцией 22 октября в Сочи. Первое патрулирование на севере Сирии Россия и Турция провели 1 ноября.
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