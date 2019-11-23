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Это интересно 23.11.2019 13:06

Мехрибан Алиева и Валентина Матвиенко открыли павильон «Азербайджан» на ВДНХ после реконструкции

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко приняли участие в субботу в открытии после реконструкции павильона "Азербайджан" на ВДНХ в Москве, сообщают российские СМИ.

Павильон №14 построили в 1939 году по проекту архитекторов Садыха Дадашева и Микаэля Усейнова. Тогда он назывался «Азербайджанская ССР». Главный фасад украшали работы Фуада Абдурахманова. За создание «Чабана» скульптора-монументалиста удостоили Сталинской премии. Во время документальных исследований и консультаций в Национальном музее искусств в Баку нашли сохранившиеся оригинальные авторские гипсовые слепки и более поздние копии скульптур, отлитые из бронзы.

В 2016 году павильон передали Азербайджану.

Х.Насирзаде


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]