Мехрибан Алиева и Валентина Матвиенко открыли павильон «Азербайджан» на ВДНХ после реконструкции

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко приняли участие в субботу в открытии после реконструкции павильона "Азербайджан" на ВДНХ в Москве, сообщают российские СМИ.
Павильон №14 построили в 1939 году по проекту архитекторов Садыха Дадашева и Микаэля Усейнова. Тогда он назывался «Азербайджанская ССР». Главный фасад украшали работы Фуада Абдурахманова. За создание «Чабана» скульптора-монументалиста удостоили Сталинской премии. Во время документальных исследований и консультаций в Национальном музее искусств в Баку нашли сохранившиеся оригинальные авторские гипсовые слепки и более поздние копии скульптур, отлитые из бронзы.
В 2016 году павильон передали Азербайджану.
Х.Насирзаде
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