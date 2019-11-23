Азербайджан во II полугодии 2020г начнет внедрение системы агрострахования

Фонд аграрного страхования начнет функционировать в Азербайджане во II-ом полугодии 2020 года, сообщает Минсельхоз.
“Министерство сельского хозяйства совместно с соответствующими органами ведет активную работу над выполнением Указа о скорейшем создании Аграрного страхового фонда и предоставлении потребителям страховых продуктов со второй половины 2020 года”, - отмечает министерство.
Согласно информации, с этой целью азербайджанская делегация во главе с замминистра сельского хозяйства Ильхамой Гадимовой посетила Турцию с рабочим визитом. В рамках визита была осуществлена встреча с агростраховой компанией “TARSIM” с целью обмена опытом.
“Азербайджанская делегация ознакомилась с операционной средой и нормативно-правовой базой системы агрострахования”, - говорится в сообщении.
Минсельхоз подчеркивает, что уже подготовлен проект Устава Фонда аграрного страхования, аграрные риски, которые будут покрываться в рамках страхования, размер госпомощи для покрытия части страхового тарифа.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 ноября подписал указ «О применении Закона об аграрном страховании и создании аграрного страхового фонда».
Х.Насирзаде
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