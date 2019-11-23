SOCAR, Узбекнефтегаз и Узхимпром создадут СП для экспорта химической, нефтехимической продукции и удобрений из Узбекистана в Европу

SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана), АО «Узбекнефтегаз» и АО «Узхимпром» планируют создать совместное предприятия для экспорта химической, нефтехимической продукции и удобрений из Узбекистана на европейские рынки.

Такая договоренность достигнута по итогам встречи в министерстве энергетики Узбекистана с делегацией Азербайджана, в состав которой вошли представители компаний SOCAR, «SOCAR Trading» и «Chemtrade LLC», сообщает ведомство.

Узбекскую сторону представлял первый заместитель министра энергетики, а также члены руководства АО «Узбекнефтегаз» и АО «Узхимпром».

«Стороны обсудили вопрос создания совместного предприятия, ориентированного на экспорт химической и нефтехимической продукции в европейском направлении. По итогам встречи достигнута договоренность о подготовке и подписании Протокола намерений, а также «Дорожной карты» по созданию совместного предприятия между компанией SOCAR, АО «Узбекнефтегаз» и АО «Узхимпром», которое будет заниматься экспортом химической, нефтехимической продукции и удобрений на европейские рынки», - отмечается в сообщении Минэнерго.

Данные планы реализуются в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе встречи президентов Узбекистана и Азербайджана Шавката Мирзиёева и Ильхама Алиева в рамках заседания Совета сотрудничества тюркоязычных государств в октябре в Баку.

В рамках встречи глава азербайджанской делегации, главный менеджер по маркетингу и продажам департамента нефтехимической продукции компании «SOCAR Trading» Руфат Катибли сообщил также о заинтересованности Азербайджана в поставках углеводородного сырья на нефтеперерабатывающие заводы Узбекистана.

А.Азизов