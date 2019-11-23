Матвиенко отмечает результативность работы по углублению торгово-экономических связей между РФ и Азербайджаном

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечает рост товарооборота между Россией и Азербайджаном - его объём достиг $2,5 млрд.
"За последние годы проделана огромная работа по углублению торгово-экономических связей между Россией и Азербайджаном. Эта работа уже даёт результаты. Взаимный товарооборот по итогам прошлого года вырос почти на 14 процентов и составил около 2,5 миллиардов долларов", - сказала Матвиенко на открытии пленарного заседания X Российско-Азербайджанского межрегионального форума в Москве.
Она отметила, что Россия является главным торговым партнёром Азербайджана по импорту и партнером номер один по экспорту товаров несырьевого сектора.
Кроме того, по словам спикера, укрепляется инвестиционное сотрудничество двух стран - прямые российские инвестиции в Азербайджан составляют около $1,5 миллиарда, на азербайджанском рынке работают около 700 совместных предприятий.
"Интенсивное взаимодействие ведётся в транспортной сфере, в частности в рамках формирования коридора "Север-Юг". Уверена, что он станет важнейшей транспортной артерией Евразии и позволит значительно ускорить грузоперевозки через Россию и Азербайджан из Южной Азии в Европу", - сказала Матвиенко.
Перед пленарным заседанием форума Матвиенко приняла участие в открытии павильона "Азербайджан" на ВДНХ вместе с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой.
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