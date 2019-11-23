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Бизнес и законодательство 23.11.2019 13:18

Матвиенко отмечает результативность работы по углублению торгово-экономических связей между РФ и Азербайджаном

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечает рост товарооборота между Россией и Азербайджаном - его объём достиг $2,5 млрд.

"За последние годы проделана огромная работа по углублению торгово-экономических связей между Россией и Азербайджаном. Эта работа уже даёт результаты. Взаимный товарооборот по итогам прошлого года вырос почти на 14 процентов и составил около 2,5 миллиардов долларов", - сказала Матвиенко на открытии пленарного заседания X Российско-Азербайджанского межрегионального форума в Москве.

Она отметила, что Россия является главным торговым партнёром Азербайджана по импорту и партнером номер один по экспорту товаров несырьевого сектора.

Кроме того, по словам спикера, укрепляется инвестиционное сотрудничество двух стран - прямые российские инвестиции в Азербайджан составляют около $1,5 миллиарда, на азербайджанском рынке работают около 700 совместных предприятий.

"Интенсивное взаимодействие ведётся в транспортной сфере, в частности в рамках формирования коридора "Север-Юг". Уверена, что он станет важнейшей транспортной артерией Евразии и позволит значительно ускорить грузоперевозки через Россию и Азербайджан из Южной Азии в Европу", - сказала Матвиенко.

Перед пленарным заседанием форума Матвиенко приняла участие в открытии павильона "Азербайджан" на ВДНХ вместе с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ТОРГОВЛЯ, МАТВИЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]