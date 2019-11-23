Системы С-400 в Турции не помешает работе натовской системы ПВО, так как не будут в нее интегрирована - министр

Поставляемые РФ в Турцию зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 по определению не могут мешать работе системы ПВО НАТО, так как они не будут в нее встроены, заявил в субботу министр обороны Турции Хулуси Акар.
"Российские комплексы заступят на боевое дежурство в режиме stand alone system (системы, работающей автономно от других систем - ИФ). Мы заявляем это с самого начала. С-400 будут работать автономно", - сказал Акар в интервью телеканалу "Аль-Джазира". Выдержки из него приводят и турецкие СМИ.
Министр подчеркнул, что Анкара неоднократно объясняла это союзникам. Партнеры Турции по НАТО, в свою очередь, часто заявляли об опасениях, связанных как раз с тем, что С-400 не может сочетаться с другими средствами ПВО альянса.
Кроме того, Акар в очередной раз предупредил, что в случае отказа США передавать Турции истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, Анкара оставляет за собой право рассмотреть альтернативные варианты.
"Естественно, мы будем вынуждены рассмотреть иные варианты. Этот факт должны уяснить все стороны", - подчеркнул министр.
США приостановили участие Турции в программе F-35 в ответ на решение Анкары купить у России ЗРС С-400.
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