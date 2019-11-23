Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8808 RUR   0.0267 GBR   2.1958 TRY   0.2983

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.58 1.57 Brent 63.97 1.57

Погода в Баку

  ночь день

Регион 23.11.2019 17:38

Системы С-400 в Турции не помешает работе натовской системы ПВО, так как не будут в нее интегрирована - министр

Поставляемые РФ в Турцию зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 по определению не могут мешать работе системы ПВО НАТО, так как они не будут в нее встроены, заявил в субботу министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Российские комплексы заступят на боевое дежурство в режиме stand alone system (системы, работающей автономно от других систем - ИФ). Мы заявляем это с самого начала. С-400 будут работать автономно", - сказал Акар в интервью телеканалу "Аль-Джазира". Выдержки из него приводят и турецкие СМИ.

Министр подчеркнул, что Анкара неоднократно объясняла это союзникам. Партнеры Турции по НАТО, в свою очередь, часто заявляли об опасениях, связанных как раз с тем, что С-400 не может сочетаться с другими средствами ПВО альянса.

Кроме того, Акар в очередной раз предупредил, что в случае отказа США передавать Турции истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, Анкара оставляет за собой право рассмотреть альтернативные варианты.

"Естественно, мы будем вынуждены рассмотреть иные варианты. Этот факт должны уяснить все стороны", - подчеркнул министр.

США приостановили участие Турции в программе F-35 в ответ на решение Анкары купить у России ЗРС С-400.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ПВО, С/400, МИНИСТР


Похожие новости


Эрдоган указал на непоследовательность политики США в отношении закупок российских вооружений странами НАТО Турция стремится к совместному с РФ производству систем ПВО - Эрдоган Турция не планирует откладывать покупку С-400 - глава МИД Чавушоглу Поставка Турции первой партии С-400 состоится в "скором времени" - Минобороны РФ Турция нацелена получить от России С-400, несмотря на давление США - Ростех В Кремле считают, что Турция не будет допускать американских специалистов к российским комплексам С-400

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]