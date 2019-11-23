Скоростной пассажирский поезд по маршруту Махачкала-Дербент-Баку запустят в 2020 году – глава Дагестана

Дагестан планирует в 2020 году запустить скоростной пассажирский поезд по маршруту Махачкала-Дербент-Баку, заявил глава Дагестана Владимир Васильев.
«Дагестан движется в направлении развития экономического сотрудничества с Азербайджаном. Мы работаем над тем, чтобы региональные производители могли предложить азербайджанским партнерам те товары, которые были бы им интересны и выгодны.
Так, наша экономика позволяет поставлять сельхозпродукты, и мы работаем над тем, чтобы расширить производство. Сейчас у нас есть целый ряд проектов, и мы надеемся, что сможем сбалансировано в интересах соседей поставлять их на внешний рынок», - сказал Васильев в интервью порталу "Вестник Кавказа".
По его словам, в «2020 году мы ждем открытия скоростного поезда Баку-Дербент-Махачкала, Махачкала-Дербент-Баку».
Х.Насирзаде
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