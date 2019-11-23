Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8808 RUR   0.0267 GBR   2.1958 TRY   0.2983

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.58 1.57 Brent 63.97 1.57

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 23.11.2019 13:28

Скоростной пассажирский поезд по маршруту Махачкала-Дербент-Баку запустят в 2020 году – глава Дагестана

Дагестан планирует в 2020 году запустить скоростной пассажирский поезд по маршруту Махачкала-Дербент-Баку, заявил глава Дагестана Владимир Васильев.

«Дагестан движется в направлении развития экономического сотрудничества с Азербайджаном. Мы работаем над тем, чтобы региональные производители могли предложить азербайджанским партнерам те товары, которые были бы им интересны и выгодны.

Так, наша экономика позволяет поставлять сельхозпродукты, и мы работаем над тем, чтобы расширить производство. Сейчас у нас есть целый ряд проектов, и мы надеемся, что сможем сбалансировано в интересах соседей поставлять их на внешний рынок», - сказал Васильев в интервью порталу "Вестник Кавказа".

По его словам, в «2020 году мы ждем открытия скоростного поезда Баку-Дербент-Махачкала, Махачкала-Дербент-Баку».

Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ДАГЕСТАН, ПОЕЗД, СКОРОСТНОЙ


Похожие новости


Новый поезд между Дагестаном и Азербайджаном будет иметь сокращенную процедуру таможенной проверки Поезд Тюмень-Баку продолжил движение без вагона, где нашли предмет, похожий на взрывное устройство В поезде Тюмень-Баку при проверке на границе с Азербайджаном обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство Взрывное устройство сработало под товарным поездом в Дагестане, пострадавших нет - источник

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]