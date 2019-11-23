В Киргизии оппозиционный депутат намерена инициировать процедуру импичмента президенту страны

Оппозиционный депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина в связи с появившимися в СМИ сведениями о многомиллионных махинациях в таможенной системе республики в 2011-2016 годах намерена инициировать процедуру импичмента президенту страны Сооронбаю Жээнбекову.

"На первом же ближайшем пленарном заседании парламента предложу своим коллегам начать процедуру выражения импичмента Сооронбаю Жээнбекову как возможному участнику транснациональной коррумпированной группировки. Надеюсь, меня коллеги поддержат в этом. Сооронбай Жээнбеков должен быть немедленно отстранен от занимаемой должности и привлечен к уголовной ответственности", - заявила в субботу Карамушкина на своей странице в социальной сети.

"Если депутаты не готовы голосовать за импичмент, то объявлю о создании народного движения "За импичмент Жээнбекова", которое вынудит парламент выполнить волю народа или самораспуститься", - отметила Карамушкина.

Депутат от основанной экс-президентом страны Алмазбеком Атамбаевым Социал-демократической партии Киргизии также призвала генпрокурора республики оценить эффективность деятельности Сооронбая Жээнбекова на посту губернатора Ошской области, "так как именно в области, вверенной ему, происходили коррупционные явления".

Жээнбеков занимал должность губернатора Ошской области Киргизии в период с 2010 по 2015 годы.

"Требую от генпрокурора ответить на вопрос: Владел ли Жээнбеков информацией о коррупции в таможенных органах в области, которой руководил? Если да, то Жээнбекова необходимо привлечь к уголовной ответственности по статье "коррупция", а если нет, то по статье "халатность", - говорится в заявлении Карамушкиной.

21 ноября киргизская служба "Радио Свобода" ("Радио Азаттык"), совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и информационным агентством Kloop.kg, опубликовала журналистское расследование о контрабанде товаров из Китая через Киргизию в Россию, Узбекистан и Казахстан, а также незаконном выводе из Киргизии около $700 млн.

Со своей стороны генеральная прокуратура Киргизии начала расследование после убийства в Стамбуле гражданина КНР Айеркена Саймаити, который, по данным киргизских СМИ, может быть причастен к выводу из республики этих средств. Саймаити был убит 10 ноября в Стамбуле. Ранее неизвестные лица в Киргизии неоднократно угрожали гражданину КНР, в связи с чем он был вынужден уехать в Турцию.

Кроме того, по данным "Радио Азаттык", в махинациях по отмыванию и выводе денег из Киргизии могли быть замешаны высокопоставленные чиновники республики, в том числе бывший заместитель главы Государственной таможенный службы (ГТС) республики Раимбек Матраимов, занимавший руководящие должности в управлении ГТС по Ошской области с 2005 по 2015 годы.