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АПК 23.11.2019 14:39

Азербайджан готов удвоить поставки сельхозпродукции на российские рынки – вице-премьер

Азербайджан может как минимум удвоить поставки сельскохозяйственной продукции на российские рынки, заявил вице-премьер Шахин Мустафаев.

«Сейчас стоимость поставок азербайджанской сельхозпродукции на российские рынки около $600 млн (в год). В рамках межправкомиссии мы сделали анализ и поняли, что эту цифру можно увеличить как минимум в два раза. Мы идем к этому. С этой точки зрения применение современных технологий в налогово-таможенной сфере имеет очень важное значение», - сказал Мустафаев в интервью порталу «Вестник Кавказа».

По его словам, в настоящее время российские органы могут в электронном виде отслеживать товары из Азербайджана. «В этом направлении мы делаем шаги, чтобы можно было автоматически, с места проверять и происхождение, и качество, и все другие параметры наших товаров, которые поступают на российские рынки», - отметил он.

Мустафаев подчеркнул, что кроме того, необходима цифровизация вообще всех процедур, всех параметров наших отношений. «В этом заинтересованы обе стороны», - добавил вице-премьер.

Накануне глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая на российско-азербайджанском межрегиональном форуме, заявил, стороны в декабре подпишут комплексную программу (на 2020-2022гг) взаимодействия в сфере сельского хозяйства, нацеленную в том числе на увеличение товарооборота в этой сфере.

А.Азизов


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АПК, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]