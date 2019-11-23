Азербайджан готов удвоить поставки сельхозпродукции на российские рынки – вице-премьер

Азербайджан может как минимум удвоить поставки сельскохозяйственной продукции на российские рынки, заявил вице-премьер Шахин Мустафаев.
«Сейчас стоимость поставок азербайджанской сельхозпродукции на российские рынки около $600 млн (в год). В рамках межправкомиссии мы сделали анализ и поняли, что эту цифру можно увеличить как минимум в два раза. Мы идем к этому. С этой точки зрения применение современных технологий в налогово-таможенной сфере имеет очень важное значение», - сказал Мустафаев в интервью порталу «Вестник Кавказа».
По его словам, в настоящее время российские органы могут в электронном виде отслеживать товары из Азербайджана. «В этом направлении мы делаем шаги, чтобы можно было автоматически, с места проверять и происхождение, и качество, и все другие параметры наших товаров, которые поступают на российские рынки», - отметил он.
Мустафаев подчеркнул, что кроме того, необходима цифровизация вообще всех процедур, всех параметров наших отношений. «В этом заинтересованы обе стороны», - добавил вице-премьер.
Накануне глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая на российско-азербайджанском межрегиональном форуме, заявил, стороны в декабре подпишут комплексную программу (на 2020-2022гг) взаимодействия в сфере сельского хозяйства, нацеленную в том числе на увеличение товарооборота в этой сфере.
А.Азизов
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