Россия и Турция обсуждают поставки самолетов SSJ-100 и МС-21 - глава ОАК

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ведёт переговоры с Турцией о поставках пассажирских самолётов Sukhoi Superjet и МС-21, сообщил в субботу "Интерфаксу" глава ОАК Юрий Слюсарь.
"Да, мы обсуждаем и МС-21, и Суперджет", - сказал Слюсарь, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
В сентябре ОАК представила самолёты МС-21 и SSJ-100 на авиасалоне в Стамбуле. Для МС-21-300 полет в Турцию стал зарубежной премьерой.
МС-21-300 - базовая версия проходящего в настоящий момент испытания МС-21. Самолет сможет перевозить до 211 пассажиров на расстояние до 6 тыс. км. Начать серийное производство лайнера планируется в 2021 г.
К настоящему времени подписаны твердые контракты на поставку 175 таких самолетов: с "Авиакапитал-Сервисом" (85 штук, 50 из них для "Аэрофлота" (MOEX:AFLT) ), подконтрольной ОАК "Ильюшин Финанс Ко" (50), "ВЭБ-лизингом" (30) и "ИрАэро" (10).
SSJ-100 разработан и произведен АО "Гражданские самолеты Сухого" (входит в ОАК) при участии итальянской Leonardo-Finmeccanica. Сейчас самолеты эксплуатируются в "Аэрофлоте", "Газпром авиа", "Якутии", "Ямале", "ИрАэро", "Азимуте", МВД, МЧС, "СЛО Россия", "РусДжете", а также мексиканской Interjet, ВВС Таиланда и госструктурами Казахстана.
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