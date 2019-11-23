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Регион 23.11.2019 18:41

Россия и Турция обсуждают поставки самолетов SSJ-100 и МС-21 - глава ОАК

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ведёт переговоры с Турцией о поставках пассажирских самолётов Sukhoi Superjet и МС-21, сообщил в субботу "Интерфаксу" глава ОАК Юрий Слюсарь.

"Да, мы обсуждаем и МС-21, и Суперджет", - сказал Слюсарь, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

В сентябре ОАК представила самолёты МС-21 и SSJ-100 на авиасалоне в Стамбуле. Для МС-21-300 полет в Турцию стал зарубежной премьерой.

МС-21-300 - базовая версия проходящего в настоящий момент испытания МС-21. Самолет сможет перевозить до 211 пассажиров на расстояние до 6 тыс. км. Начать серийное производство лайнера планируется в 2021 г.

К настоящему времени подписаны твердые контракты на поставку 175 таких самолетов: с "Авиакапитал-Сервисом" (85 штук, 50 из них для "Аэрофлота" (MOEX:AFLT) ), подконтрольной ОАК "Ильюшин Финанс Ко" (50), "ВЭБ-лизингом" (30) и "ИрАэро" (10).

SSJ-100 разработан и произведен АО "Гражданские самолеты Сухого" (входит в ОАК) при участии итальянской Leonardo-Finmeccanica. Сейчас самолеты эксплуатируются в "Аэрофлоте", "Газпром авиа", "Якутии", "Ямале", "ИрАэро", "Азимуте", МВД, МЧС, "СЛО Россия", "РусДжете", а также мексиканской Interjet, ВВС Таиланда и госструктурами Казахстана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, САМОЛЕТЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]