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Инфраструктура и тендеры 23.11.2019 16:16

Президент Азербайджана поручил провести реконструкцию Абшеронского водного магистрального канала

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 5 млн манатов ОАО «Мелиорация и водное хозяйство».

Соответствующее распоряжение президент Алиев подписал в субботу, оно опубликовано на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, средства будут направлены на проведение работ по реконструкции магистрального канала Абшерон и увеличение пропускной способности канала для улучшения орошения сельскохозяйственных земель на Абшеронском полуострове.

Средства будут выделены из госбюджета Азербайджана, утвержденного на 2019 год.

Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]