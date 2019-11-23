Президент Азербайджана поручил провести реконструкцию Абшеронского водного магистрального канала

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 5 млн манатов ОАО «Мелиорация и водное хозяйство».

Соответствующее распоряжение президент Алиев подписал в субботу, оно опубликовано на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, средства будут направлены на проведение работ по реконструкции магистрального канала Абшерон и увеличение пропускной способности канала для улучшения орошения сельскохозяйственных земель на Абшеронском полуострове.

Средства будут выделены из госбюджета Азербайджана, утвержденного на 2019 год.

Х.Насирзаде