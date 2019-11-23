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Регион 23.11.2019 19:47

Иран по-прежнему просит РФ увеличить кредит до $5 млрд- Новак

Иран просит Россию дополнительно предоставить кредит в размере $2 млрд, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Примерно $2 млрд (просит Иран-ИФ). $5 млрд имелось в виду с учетом ранее принятых решений. Они просят до $5 млрд довести общую сумму", - сказал Новак.

Как сообщалось, 21 ноября состоялась встреча министра энергетики Ирана Резы Ардаканиана и Новака. Ранее иранский министр сообщал местным СМИ о намерении обсудить предоставление кредита.

Иранское агентство "Тасним" ранее сообщало, что РФ согласилась выделить Ирану кредит на сумму в $5 млрд на совместные инфраструктурные проекты осенью 2015 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, КРЕДИТ, ПРОСЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]