Иран по-прежнему просит РФ увеличить кредит до $5 млрд- Новак

Иран просит Россию дополнительно предоставить кредит в размере $2 млрд, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Примерно $2 млрд (просит Иран-ИФ). $5 млрд имелось в виду с учетом ранее принятых решений. Они просят до $5 млрд довести общую сумму", - сказал Новак.

Как сообщалось, 21 ноября состоялась встреча министра энергетики Ирана Резы Ардаканиана и Новака. Ранее иранский министр сообщал местным СМИ о намерении обсудить предоставление кредита.

Иранское агентство "Тасним" ранее сообщало, что РФ согласилась выделить Ирану кредит на сумму в $5 млрд на совместные инфраструктурные проекты осенью 2015 года.