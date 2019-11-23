Пенс совершил свой первый официальный визит в Ирак - СМИ

Вице-президент США Майк Пенс в субботу совершил визит в Ирак, сообщают западные и арабские СМИ со ссылкой на источники.

В сообщениях отмечается, что это его первая официальная поездка в Ирак. Пенс встретился с американскими военными, несущими службу в этой стране. Кроме того, вице-президент США должен провести переговоры с иракским руководством.

Комментарии из Белого дома по поводу этой поездки пока не поступали. Из соображений безопасности о ней не объявлялось заранее.