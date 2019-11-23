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Дальнее зарубежье 23.11.2019 20:53

Пенс совершил свой первый официальный визит в Ирак - СМИ

Вице-президент США Майк Пенс в субботу совершил визит в Ирак, сообщают западные и арабские СМИ со ссылкой на источники.

В сообщениях отмечается, что это его первая официальная поездка в Ирак. Пенс встретился с американскими военными, несущими службу в этой стране. Кроме того, вице-президент США должен провести переговоры с иракским руководством.

Комментарии из Белого дома по поводу этой поездки пока не поступали. Из соображений безопасности о ней не объявлялось заранее.

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Тэги: США, ПЕНС, ИРАК, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]