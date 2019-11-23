Курды ведут бои с турецкими военными за город Айн-Исса на севере Сирии

Боевики курдских военизированных формирований в субботу стремятся остановить продвижение турецких военных к городу Айн Исса на севере Сирии.
"Турецкие силы и многочисленные их наемники утром провели атаки с применением танков и артиллерии. Атаки проведены с разных направлений с целью захватить Айн-Иссу. Соглашение о прекращении огня еще раз было нарушено ВС Турции", - говорится в сообщении на странице курдско-арабского альянса Сирийские демократические силы (СДС) в твиттере. Ядро СДС составляют именно курды.
В сирийской оппозиции, в свою очередь, заявили со ссылкой на очевидцев, что бои продолжаются примерно в километре от города. Курды стремятся остановить продвижение их противника к Айн-Иссе.
Город находится в приграничной зоне, которую Анкара считает нужным очистить от курдских военизированных формирований. В настоящее время между сторонами конфликта действует режим прекращения огня: Анкара ожидает, что курды отведут силы от границы, и в приграничной зоне будет создана зона безопасности.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 24 раза - Минобороны
Путин ждет Алиева 20 декабря в Санкт-Петербурге, Алиев в свою очередь пригласил Путина посетить Азербайджан
У Вашингтона истекает время на то, чтобы остановить проект "Северный поток 2" - американский сенатор
Президент Азербайджана поручил провести реконструкцию Абшеронского водного магистрального канала
Азербайджан готов удвоить поставки сельхозпродукции на российские рынки – вице-премьер
Мэр Москвы поделился в соцсетях фотографиями павильона “Азербайджан” после реконструкции
Дуров извинился за сбой в работе Telegram
В Вашингтоне призывают соцсети отключить аккаунты иранских руководителей
Президент Азербайджана выделил 500 тыс. манатов Кабмину Нахчывана
ИВ Астаринского района привлекла Elnur-2 к строительству жилого дома за 2,2 млн манатов
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Сумгайыте
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
АтаБанк был награжден на «Глобальной неделе предпринимательства»
Банк ВТБ (Азербайджан) запустил новую акцию по кредиту наличными
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г
Баку в декабре пройдет IV Форум «Время инноваций 2019»
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в первом региональном саммите по ЦУР в Алматы