Курды ведут бои с турецкими военными за город Айн-Исса на севере Сирии

Боевики курдских военизированных формирований в субботу стремятся остановить продвижение турецких военных к городу Айн Исса на севере Сирии.

"Турецкие силы и многочисленные их наемники утром провели атаки с применением танков и артиллерии. Атаки проведены с разных направлений с целью захватить Айн-Иссу. Соглашение о прекращении огня еще раз было нарушено ВС Турции", - говорится в сообщении на странице курдско-арабского альянса Сирийские демократические силы (СДС) в твиттере. Ядро СДС составляют именно курды.

В сирийской оппозиции, в свою очередь, заявили со ссылкой на очевидцев, что бои продолжаются примерно в километре от города. Курды стремятся остановить продвижение их противника к Айн-Иссе.

Город находится в приграничной зоне, которую Анкара считает нужным очистить от курдских военизированных формирований. В настоящее время между сторонами конфликта действует режим прекращения огня: Анкара ожидает, что курды отведут силы от границы, и в приграничной зоне будет создана зона безопасности.