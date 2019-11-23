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Регион 23.11.2019 20:15

Курды ведут бои с турецкими военными за город Айн-Исса на севере Сирии

Боевики курдских военизированных формирований в субботу стремятся остановить продвижение турецких военных к городу Айн Исса на севере Сирии.

"Турецкие силы и многочисленные их наемники утром провели атаки с применением танков и артиллерии. Атаки проведены с разных направлений с целью захватить Айн-Иссу. Соглашение о прекращении огня еще раз было нарушено ВС Турции", - говорится в сообщении на странице курдско-арабского альянса Сирийские демократические силы (СДС) в твиттере. Ядро СДС составляют именно курды.

В сирийской оппозиции, в свою очередь, заявили со ссылкой на очевидцев, что бои продолжаются примерно в километре от города. Курды стремятся остановить продвижение их противника к Айн-Иссе.

Город находится в приграничной зоне, которую Анкара считает нужным очистить от курдских военизированных формирований. В настоящее время между сторонами конфликта действует режим прекращения огня: Анкара ожидает, что курды отведут силы от границы, и в приграничной зоне будет создана зона безопасности.

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Тэги: СИРИЯ, ТУРЦИЯ, КУРДЫ, БОИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]