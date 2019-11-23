Афганские военные уничтожили группировку талибов в уезде на севере страны

Лидер группировки боевиков "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), еще 23 талиба были ликвидированы в ходе контртеррористической операции в приграничном с Туркменистаном уезде Дарзаб в северной афганской провинции Джаузджан, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-центра 209-го корпуса Афганской национальной армии Ханиф Резаи.
По его словам, подразделение афганского спецназа в субботу атаковало талибов на территории селения Акчашма. В результате был ликвидирован командир элитного подразделения боевиков "красная бригада" Мавлави Нур Мухмад, известный как "Аюби", и члены его группировки.
В ходе операции еще 16 террористов, в том числе и назначенный талибами глава уезда Дарзаб Мавлави Рухулла, получили ранения, сообщил Резаи.
По его словам, контртеррористическая операция продолжится до полной очистки уезда от присутствия террористических групп.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 24 раза - Минобороны
Путин ждет Алиева 20 декабря в Санкт-Петербурге, Алиев в свою очередь пригласил Путина посетить Азербайджан
У Вашингтона истекает время на то, чтобы остановить проект "Северный поток 2" - американский сенатор
Президент Азербайджана поручил провести реконструкцию Абшеронского водного магистрального канала
Азербайджан готов удвоить поставки сельхозпродукции на российские рынки – вице-премьер
Мэр Москвы поделился в соцсетях фотографиями павильона “Азербайджан” после реконструкции
Дуров извинился за сбой в работе Telegram
В Вашингтоне призывают соцсети отключить аккаунты иранских руководителей
Президент Азербайджана выделил 500 тыс. манатов Кабмину Нахчывана
ИВ Астаринского района привлекла Elnur-2 к строительству жилого дома за 2,2 млн манатов
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Сумгайыте
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
АтаБанк был награжден на «Глобальной неделе предпринимательства»
Банк ВТБ (Азербайджан) запустил новую акцию по кредиту наличными
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г
Баку в декабре пройдет IV Форум «Время инноваций 2019»
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в первом региональном саммите по ЦУР в Алматы