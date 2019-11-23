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Дальнее зарубежье 23.11.2019 22:21

Афганские военные уничтожили группировку талибов в уезде на севере страны

Лидер группировки боевиков "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), еще 23 талиба были ликвидированы в ходе контртеррористической операции в приграничном с Туркменистаном уезде Дарзаб в северной афганской провинции Джаузджан, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-центра 209-го корпуса Афганской национальной армии Ханиф Резаи.

По его словам, подразделение афганского спецназа в субботу атаковало талибов на территории селения Акчашма. В результате был ликвидирован командир элитного подразделения боевиков "красная бригада" Мавлави Нур Мухмад, известный как "Аюби", и члены его группировки.

В ходе операции еще 16 террористов, в том числе и назначенный талибами глава уезда Дарзаб Мавлави Рухулла, получили ранения, сообщил Резаи.

По его словам, контртеррористическая операция продолжится до полной очистки уезда от присутствия террористических групп.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБАН, БОЕВИКИ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]