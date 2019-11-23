Афганские военные уничтожили группировку талибов в уезде на севере страны

Лидер группировки боевиков "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), еще 23 талиба были ликвидированы в ходе контртеррористической операции в приграничном с Туркменистаном уезде Дарзаб в северной афганской провинции Джаузджан, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-центра 209-го корпуса Афганской национальной армии Ханиф Резаи.

По его словам, подразделение афганского спецназа в субботу атаковало талибов на территории селения Акчашма. В результате был ликвидирован командир элитного подразделения боевиков "красная бригада" Мавлави Нур Мухмад, известный как "Аюби", и члены его группировки.

В ходе операции еще 16 террористов, в том числе и назначенный талибами глава уезда Дарзаб Мавлави Рухулла, получили ранения, сообщил Резаи.

По его словам, контртеррористическая операция продолжится до полной очистки уезда от присутствия террористических групп.