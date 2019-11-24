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Это интересно 24.11.2019 10:39

В Вашингтоне призывают соцсети отключить аккаунты иранских руководителей

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук предложил Facebook, Twitter и Instagram блокировать аккаунты иранских руководителей.

Госдеп пояснил в субботу на своей страничке в твиттере, что это необходимо сделать, так как иранские лидеры "беззастенчиво используют соцсети для пропаганды и одновременно с этим - отключают интернет своим гражданам".

Ранее в ноябре в Иране начались отключения интернета. Власти принимают такие меры, чтобы затруднить организацию акций протеста в стране против решения о повышении цен на топливо.

Соцсетями активно пользуются, в частности, глава МИД Ирана Джавад Зариф и помощники верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ИРАН, СОЦСЕТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]