Глава комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш предупредил, что у американской администрации остается все меньше времени на блокирование проекта газопровода "Северный поток 2".

При этом он заявил изданию Defense News, что ранее в проект оборонного бюджета США за 2020 год были включены санкции против компаний, участвующих в строительстве этого газопровода.

"Причина этой инициативы в том, что окно возможностей закрывается. Значительная часть (проекта - ИФ) "Северный поток 2" уже выполнена", - сказал сенатор.

"Я полагаю, что если санкции будут приняты, то компании прекратят работу, и я думаю, что россиянам придется искать другой способ выполнить (проект - ИФ), если они только смогут сделать это", - отметил он.

"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром" (MOEX:GAZP). В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил журналистам, что "Северный поток 2" заработает в середине 2020 г.