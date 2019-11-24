Глава комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш предупредил, что у американской администрации остается все меньше времени на блокирование проекта газопровода "Северный поток 2".
При этом он заявил изданию Defense News, что ранее в проект оборонного бюджета США за 2020 год были включены санкции против компаний, участвующих в строительстве этого газопровода.
"Причина этой инициативы в том, что окно возможностей закрывается. Значительная часть (проекта - ИФ) "Северный поток 2" уже выполнена", - сказал сенатор.
"Я полагаю, что если санкции будут приняты, то компании прекратят работу, и я думаю, что россиянам придется искать другой способ выполнить (проект - ИФ), если они только смогут сделать это", - отметил он.
"Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром" (MOEX:GAZP). В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил журналистам, что "Северный поток 2" заработает в середине 2020 г.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 24 раза - Минобороны
Путин ждет Алиева 20 декабря в Санкт-Петербурге, Алиев в свою очередь пригласил Путина посетить Азербайджан
Священные реликвии пророка Мухаммеда впервые привезли в Ингушетию из Дагестана
WWF запускает проект по сохранению атлантических моржей на Оранских островах
Посетивший Нагасаки и Хиросиму папа римский призвал мир избавиться от ядерного оружия
Президент Азербайджана выделил 500 тыс. манатов Кабмину Нахчывана
ИВ Астаринского района привлекла Elnur-2 к строительству жилого дома за 2,2 млн манатов
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Сумгайыте
Парламент Боливии одобрил проведение новых всеобщих выборов в стране
На выборах в Гонконге отмечается рекордная явка избирателей
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
АтаБанк был награжден на «Глобальной неделе предпринимательства»
Банк ВТБ (Азербайджан) запустил новую акцию по кредиту наличными
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г
Баку в декабре пройдет IV Форум «Время инноваций 2019»
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в первом региональном саммите по ЦУР в Алматы