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Культура 24.11.2019 14:25

Мэр Москвы поделился в соцсетях фотографиями павильона “Азербайджан” после реконструкции

Мэр Москвы Сергей Собянин показал в социальных сетях фотографии обновленного павильона «Азербайджан» на ВДНХ, при этом отметил, что реставраторами была проведена колоссальный работа.

Молодые москвичи никогда не видели его таким. Построенный в 1939 году, он поражал великолепием фасада и декором в национальном стиле”, - отметил Собянин.

Мэр также добавил, что в 1960-х годах, из-за смены экспозиции, его закрыли фальшфасадом, что полностью изменил облик павильона. Но когда начались реставрационные работы, мастера были поражены красоте павильона, скрытыми под панелями.

“Когда реставраторы взялись за работу - просто ахнули. Под безликими панелями сохранились роскошные витражи и интерьеры”, - подчеркнул мэр.

В ходе проведенных работ была восстановлена мозаика, а также исторические фонари и плафоны. Узоры на потолке, похожие на ковер. Уникальные витражи шебеке из цветных стекол и орехового дерева.

Кроме того, реставраторы восстановили скульптуры "Чабан" и "Азербайджанка" по слепкам из фонда Национального музея искусств Азербайджана.

Собянин добавил, что была проделана колоссальная работа, и теперь внутри здания будет торгово-выставочный центр Азербайджана.

Х.Насирзаде


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Тэги: СОБЯНИН, ВДНХ, ПАВИЛЬОН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]