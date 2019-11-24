Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8808 RUR   0.0267 GBR   2.1958 TRY   0.2983

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.58 1.57 Brent 63.97 1.57

Погода в Баку

  ночь день

Религия 24.11.2019 16:49

Посетивший Нагасаки и Хиросиму папа римский призвал мир избавиться от ядерного оружия

Папа римский Франциск, прибывший в воскресенье в японский город Хиросима, призвал мир ни при каких обстоятельствах не прибегать к использованию ядерного оружия.

"С чувством глубокого убеждения я вновь говорю, что использование ядерной энергии в военных целях сегодня, больше чем когда бы то ни было, - это преступление не только против достоинства людей, но и против любого возможного будущего нашего общего дома", - приводят западные СМИ слова понтифика, сказанные на выступлении у Мемориала мира в Хиросиме.

Также в Хиросиме Франциск провел встречу с несколькими пережившими атомную бомбардировку города 6 августа 1945 года. В речи возле Мемориала мира понтифик заявил, что склоняет голову перед "силой и достоинством" людей, которые сумели выжить в этой катастрофе.

Папа римский находится в Японии с четырехдневным визитом. Ранее в воскресенье он побывал в Нагасаки, который также подвергся атомной бомбардировке в 1945 году. Во время пребывания в этом городе понтифик призвал международное сообщество избавиться от ядерного оружия.

Впервые глава Римско-католической церкви побывал в Японии в 1981 году - на тот момент понтификом являлся Иоанн Павел II. С тех пор подобных визитов в Японию не было.

Самолеты американских ВВС сбросили атомные бомбы "Малыш" и "Толстяк" на города Хиросиму и Нагасаки в западной части Японии 6 и 9 августа 1945 года, на завершающем этапе Второй мировой войны. В результате бомбардировки Хиросимы и последовавшей лучевой болезни погибли около 130 тыс. человек, а по данным администрации Нагасаки, всего с момента бомбардировки до настоящего времени в Нагасаки от последствий взрыва скончались 74 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ПОНТИФИК, ХИРОСИМА

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]