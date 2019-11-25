Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8808 RUR   0.0267 GBR   2.1958 TRY   0.2983

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.77 -0.81 Brent 63.39 -0.58

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.11.2019 10:02

Сенатор Грэм заблокировал резолюцию о геноциде армян по просьбе Белого дома

Сенатор от республиканской партии Линдси Грэм заявил Axios, что заблокировал голосование по резолюции о геноциде армян в Сенате по просьбе Белого дома.

"После встречи (с президентом Турции в Белом доме - ИФ) мы собрались и поговорили о том, что произошло", - сказал Грэм.

По его словам, представитель Белого дома по законодательным вопросам сообщил ему, что сенатор Боб Менендес собирается вынести на голосование свою резолюцию о геноциде армян и попросил Грэма заблокировать ее.

"Я же сказал, конечно. (...) Единственная причина, по которой я это сделал, - это то, что он (Эрдоган) все еще был в городе. (...) Это было бы не вовремя. Я пытаюсь спасти отношения (между США и Турцией - ИФ), если это возможно", - отметил Грэм.

Он добавил, что чувствовал себя неловко, блокируя резолюцию Менендеса.

"В следующий раз я не буду возражать", - уточнил он.

Между тем, на прошлой неделе Менендес и сенатор Тед Круз вновь представили резолюцию о геноциде армян.

На этот раз она была заблокирована другим сенатором - Дэвидом Пердью.

"Сенатор Пердью возражал из-за опасений, что принятие резолюции поставит под угрозу деликатные переговоры, проходящие в регионе с Турцией и другими союзниками", - сказал представитель Пердью.

В конце октября члены палаты представителей США приняли резолюцию, в которой признают и осуждают геноцид армян в Османской империи.

За резолюцию проголосовали 405 конгрессменов, против - только 11. Документ был внесён на рассмотрение палаты представителей демократом Адамом Шиффом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТУРЦИЯ, РЕЗОЛЮЦИЯ, ГРЭМ


Похожие новости


Эрдоган предложил США создать рабочую группу по проблеме С-400 с участием министров обороны и советников Турция и США могут совместно искоренить угрозу ИГ в Сирии - Эрдоган Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд и пути решения вопроса с С-400 - газета Турция продолжит работу с РФ и США по зоне безопасности на севере Сирии - Эрдоган Эрдоган заявляет о намерении провести переговоры с Путиным после встречи с Трампом - Bloomberg Вашингтон продолжает оказывать давление на Анкару в связи с закупкой С-400

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]