Ситуация в Гонконге осложняет процесс выработки торгового соглашения между США и Китаем - агентство

Для президента США Дональда Трампа ситуация в Гонконге стала фактором, осложняющим процесс выработки торгового соглашения с Китаем, пишет агентство Dow Jones.
"Мы должны стоять на одной стороне с Гонконгом, но я также стою на стороне президента Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ). Он мой друг и потрясающий парень", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Он добавил: "Мы также находимся в процессе заключения крупнейшей торговой сделки в истории, и, если бы мы могли ее осуществить, было бы здорово".
Как сообщалось, на прошлой неделе Сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге".
Ранее Плата представителей также приняла аналогичный законопроект, который, в конечном итоге, должен быть подписан президентом.
Агентство отметило, что высокопоставленный чиновник администрации заявил в пятницу, что президент еще не принял окончательное решение по законопроекту, подписание которого вызовет крайне негативную реакцию Пекина в то момент, когда торговые переговоры находятся на завершающей стадии.
В то же время, участники торговых переговоров по-прежнему расходятся во мнениях по ряду ключевых вопросов, что может сорвать подписание первой фазы соглашения до конца года.
Как сообщалось, глава китайской делегации на переговорах вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ пригласил своих американских коллег в Пекин для нового раунда переговоров с целью преодоления сохраняющихся разногласий. В то же время, как отмечает Dow Jones, маловероятно, что торгпред США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стив Мнучин приедут в Китай в ближайшие дни. Они хотят получить более четкие гарантии того, что Китай выполнит взятые на себя обязательства по защите интеллектуальной собственности, отказу от принудительной передачи технологий американскими компаниями в Китае и закупкам сельскохозяйственной продукции.
Трамп в пятницу, коснувшись гонконгского вопроса, сказал, что только его предупреждение, сделанное китайскому руководителю, удерживает Пекин от применения военной силы для восстановления порядка в Гонконге.
"Единственная причина, по которой он не идет на это, заключается в том, что я говорил, что это повлияет на нашу торговую сделку", - заявил американский президент.
В Гонконге с июня текущего года продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.
В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности, введения в административном районе системы прямых выборов руководства. Протестующие также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 24 раза - Минобороны
Путин ждет Алиева 20 декабря в Санкт-Петербурге, Алиев в свою очередь пригласил Путина посетить Азербайджан
В декабре в Азербайджане будут заложены фундаменты двух предприятий с российским капиталом – вице-премьер
FTSE снизил вес ЛУКОЙЛа по итогам предварительного пересмотра - "ВТБ Капитал"
Доходы Азербайджана от перевозки грузов по TRACECA в январе-сентябре увеличились на 5,3%, пассажиров – на 7%
Священные реликвии пророка Мухаммеда впервые привезли в Ингушетию из Дагестана
WWF запускает проект по сохранению атлантических моржей на Оранских островах
Посетивший Нагасаки и Хиросиму папа римский призвал мир избавиться от ядерного оружия
Президент Азербайджана выделил 500 тыс. манатов Кабмину Нахчывана
ИВ Астаринского района привлекла Elnur-2 к строительству жилого дома за 2,2 млн манатов
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Сумгайыте
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
АтаБанк был награжден на «Глобальной неделе предпринимательства»
Банк ВТБ (Азербайджан) запустил новую акцию по кредиту наличными
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г
Баку в декабре пройдет IV Форум «Время инноваций 2019»
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в первом региональном саммите по ЦУР в Алматы