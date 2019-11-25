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Ситуация в Гонконге осложняет процесс выработки торгового соглашения между США и Китаем - агентство

Для президента США Дональда Трампа ситуация в Гонконге стала фактором, осложняющим процесс выработки торгового соглашения с Китаем, пишет агентство Dow Jones.

"Мы должны стоять на одной стороне с Гонконгом, но я также стою на стороне президента Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ). Он мой друг и потрясающий парень", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Он добавил: "Мы также находимся в процессе заключения крупнейшей торговой сделки в истории, и, если бы мы могли ее осуществить, было бы здорово".

Как сообщалось, на прошлой неделе Сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге".

Ранее Плата представителей также приняла аналогичный законопроект, который, в конечном итоге, должен быть подписан президентом.

Агентство отметило, что высокопоставленный чиновник администрации заявил в пятницу, что президент еще не принял окончательное решение по законопроекту, подписание которого вызовет крайне негативную реакцию Пекина в то момент, когда торговые переговоры находятся на завершающей стадии.

В то же время, участники торговых переговоров по-прежнему расходятся во мнениях по ряду ключевых вопросов, что может сорвать подписание первой фазы соглашения до конца года.

Как сообщалось, глава китайской делегации на переговорах вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ пригласил своих американских коллег в Пекин для нового раунда переговоров с целью преодоления сохраняющихся разногласий. В то же время, как отмечает Dow Jones, маловероятно, что торгпред США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стив Мнучин приедут в Китай в ближайшие дни. Они хотят получить более четкие гарантии того, что Китай выполнит взятые на себя обязательства по защите интеллектуальной собственности, отказу от принудительной передачи технологий американскими компаниями в Китае и закупкам сельскохозяйственной продукции.

Трамп в пятницу, коснувшись гонконгского вопроса, сказал, что только его предупреждение, сделанное китайскому руководителю, удерживает Пекин от применения военной силы для восстановления порядка в Гонконге.

"Единственная причина, по которой он не идет на это, заключается в том, что я говорил, что это повлияет на нашу торговую сделку", - заявил американский президент.

В Гонконге с июня текущего года продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности, введения в административном районе системы прямых выборов руководства. Протестующие также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.

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Тэги: КИТАЙ, США, ГОНКОНГ, ТОРГОВЛЯ


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