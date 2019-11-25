Агролизинг отбирает страховщика по каско

ОАО "Агролизинг" отбирает страховую компанию для каско-страхования автотранспортных средств, имеющихся на балансе общества.

"Отбор проводится методом опроса котировок. Предложения от страховых компаний будут приниматься до 18:00 27 ноября", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

Процедура оценки предложений состоится 28 ноября.

В настоящее время каско-страхование автотранспортных средств ОАО "Агролизинг" осуществляет страховая компания Qala Sigorta.

ОАО «Агролизинг» учреждено в октябре 2004 года и входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

А.Мамедов