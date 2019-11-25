Агролизинг отбирает страховщика по каско

ОАО "Агролизинг" отбирает страховую компанию для каско-страхования автотранспортных средств, имеющихся на балансе общества.
"Отбор проводится методом опроса котировок. Предложения от страховых компаний будут приниматься до 18:00 27 ноября", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.
Процедура оценки предложений состоится 28 ноября.
В настоящее время каско-страхование автотранспортных средств ОАО "Агролизинг" осуществляет страховая компания Qala Sigorta.
ОАО «Агролизинг» учреждено в октябре 2004 года и входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.
А.Мамедов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 24 раза - Минобороны
Путин ждет Алиева 20 декабря в Санкт-Петербурге, Алиев в свою очередь пригласил Путина посетить Азербайджан
Священные реликвии пророка Мухаммеда впервые привезли в Ингушетию из Дагестана
WWF запускает проект по сохранению атлантических моржей на Оранских островах
Посетивший Нагасаки и Хиросиму папа римский призвал мир избавиться от ядерного оружия
Президент Азербайджана выделил 500 тыс. манатов Кабмину Нахчывана
ИВ Астаринского района привлекла Elnur-2 к строительству жилого дома за 2,2 млн манатов
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Сумгайыте
Стихийный митинг против коррупции проходит у здания парламента Киргизии в Бишкеке
Эстония не разрешила финскому университету построить в Таллине гостиничный колледж для студентов-мигрантов
В Китае усиливают меры по защите интеллектуальной собственности
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
АтаБанк был награжден на «Глобальной неделе предпринимательства»
Банк ВТБ (Азербайджан) запустил новую акцию по кредиту наличными
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г
Баку в декабре пройдет IV Форум «Время инноваций 2019»
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в первом региональном саммите по ЦУР в Алматы