Азербайджано-российское СП «Hayat pharm» введут в строй в пригороде Баку в декабре

Азербайджано-российское совместное предприятие «Hayat pharm» будет введено в эксплуатацию в декабре 2019 года, заявил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.

«В Баку 9 декабря в рамках заседания межправительственной комиссии на территории Пираллахинского промышленного парка состоится открытие завода по производству лекарств российской компании «Р-Фарм», - сказал Мустафаев в интервью порталу «Вестник Кавказа».

По его словам, в проект создания всего Hayat pharm вложено порядка $80 млн инвестиций. «Первая очередь уже готова. Надеюсь, что скоро мы начнем закладку второй очереди», - сказал Мустафаев.

Закладка фундамента предприятия состоялась в ноябре 2016 года территории Пираллахинского промышленного парка в Баку. Годовая производственная мощность завода составит 22,5 млн упаковок или 500 млн штук таблеток и капсул. В целом, на начальном этапе на заводе будет производиться 89 наименований лекарственных препаратов.

Учредителями компании «Hayat pharm» являются: ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания», азербайджанская «Vita-A» и «R-Farm» (Россия).

Производимая продукция будет экспортироваться в Грузию, Иран, Турцию, Германию, Швейцарию, Украину, страны Центральной Азии.

ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 160 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АО долгосрочное инвестирование средств в отдельные АО и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли.

АО «Р-Фарм» - российская высокотехнологичная фармацевтическая компания. Cфера деятельности компании охватывает области, связанные с разработкой, исследованиями, производством, выводом на рынок широкого спектра лекарственных средств, предназначенных преимущественно для стационарной и специализированной медицинской помощи. Основными направлениями деятельности являются: производство готовых лекарственных форм, активных фармацевтических ингредиентов химической природы и биотехнологических субстанций, исследования и разработка инновационных препаратов и технологий, вывод на российский рынок современных высокоэффективных лекарственных средств, а также обучение и подготовка специалистов для фарминдустрии и здравоохранения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в сентябре 2016 года подписал распоряжение о создании Пираллахинского промышленного парка. Целью создания парка является обеспечение продолжительного развития ненефтяного сектора в стране, дальнейшего расширения предпринимательской деятельности в промышленности, развитие фармацевтической промышленности, снижение зависимости от импорта фармацевтической продукции, поощрение местного производства для удовлетворения потребностей населения в лекарственных средствах и увеличение занятости населения в производственной сфере. В настоящее время резидентами парка являются компаний, на его территории работает одно предприятия по производству шприцов.

Б.Рустамбеков