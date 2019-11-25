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СНГ 25.11.2019 10:46

Президента Белоруссии выберут по старому избирательному законодательству

Перед президентскими выборами будет усовершенствована правоприменительная практика, при этом речи об изменении избирательного законодательства не идет, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина в интервью телеканалу ОНТ.

"Есть международная норма, что за год до выборов закон не должен вообще меняться. Потому что правила игры должны устояться. Разговор может идти только о совершенствовании правоприменительной практики", - подчеркнула глава ЦИК.

Так, по ее словам, перед недавно прошедшими парламентскими выборами было уделено максимальное внимание созданию безбарьерной среды для избирателей с ограниченными возможностями. "Будет задача улучшения условий голосования граждан - создания более совершенных участков, более технологичных. Также мы посмотрели, какие площадки лучше всего подходят для проведения предвыборной агитации", - добавила Ермошина.

Оценивая выборы в парламент, глава ЦИК отметила, что организаторы выборов говорят, что эта избирательная кампания была конфликтная и скандальная. "Таких выборов они не знали, более того, они даже не знали, что такое сходить в суд. Теперь они стали опытными "сутяжниками" - не потому, что судятся они, а потому что судятся с ними", - рассказала Ермошина.

"Особенно эта избирательная кампания сложна тем, что с момента появления наблюдателей из ОБСЕ, западных наблюдателей, особенно краткосрочных, определенные политические силы стали пытаться показать всему миру, что у нас все очень плохо. И обратите внимание: сегодня они все смолкли", - добавила она.

Глава ЦИК считает, что в некоторых ситуациях на участках "наши избирательные комиссии растерялись, растерялись избиратели".

"Никто не знал (что делать - ИФ) - ведь белорусы беззащитны перед нахалами, у нас есть такая национальная черта - мы теряемся. Наглые, агрессивные задают тон", - пояснила она.

Прошедшие выборы отличает рекордное количество удаленных с участков наблюдателей, отметила Ермошина: "У нас никогда не было такого количества удаленных наблюдателей. 70 человек - это лица удаленные за нарушения закона. И это для всех остальных была острастка, они уже подумали, что иначе надо себя вести, сдерживать себя, в общем, вспомнить, что они как бы интеллигентные люди".

"Я могу сказать, что если бы у нас была пара-тройка избранных оппозиционеров в парламенте, поверьте - были бы совершенно другие оценки от ОБСЕ", - считает глава ЦИК. "То, что указывает в отчете ОБСЕ - это ничтожное количество. У нас почти 5800 участков, они говорят о 25 (нарушениях - ИФ). Это - полпроцента", - добавила она.

Касательно избранного состава парламента Ермошина отметила, что думает, что он "в принципе будет обеспечивать вполне предсказуемую государственную политику, не думаю, что будут конфликты, конституционные кризисы".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВЫБОРЫ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО


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