Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8808 RUR   0.0267 GBR   2.1958 TRY   0.2983

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.77 -0.81 Brent 63.39 -0.58

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.11.2019 11:03

В Китае усиливают меры по защите интеллектуальной собственности

Канцелярии ЦК Компартии Китая и Госсовета КНР распространили положения, касающиеся защиты интеллектуальной собственности.

Цель этих положений, как говорится в комментарии Верховного народного суда КНР, "четко реформировать и совершенствовать систему защиты интеллектуальной собственности, а также использовать правовые, административные, экономические, технические и социальные инструменты управления для усиления защиты и содействия общему повышению потенциала и уровня защиты".

В частности, положения предусматривают введение более жестких мер, как дисциплинарных, так и уголовных, за выпуск контрафактной продукции и другие факты нарушения интеллектуальных прав.

Предлагается ускорить внедрение системы штрафных санкций за нарушения в таких областях, как патенты, авторские права; изучить возможности укрепления эффективной защиты коммерческой тайны, конфиденциальной деловой информации, активизировать усилия по борьбе с преступностью, ужесточить меры наказания.

Наблюдатели отмечают, что разработка и обнародование мер по защите интеллектуальной собственности непосредственно связаны подготовкой первой фазы китайско-американского соглашения по торговле. Эта проблема последовательно поднимается Вашингтоном, который обвиняет китайские компании в незаконном завладении и использовании американских технологических и промышленных секретов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, СОБСТВЕННОСТЬ, ЗАЩИТА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]