В Китае усиливают меры по защите интеллектуальной собственности

Канцелярии ЦК Компартии Китая и Госсовета КНР распространили положения, касающиеся защиты интеллектуальной собственности.

Цель этих положений, как говорится в комментарии Верховного народного суда КНР, "четко реформировать и совершенствовать систему защиты интеллектуальной собственности, а также использовать правовые, административные, экономические, технические и социальные инструменты управления для усиления защиты и содействия общему повышению потенциала и уровня защиты".

В частности, положения предусматривают введение более жестких мер, как дисциплинарных, так и уголовных, за выпуск контрафактной продукции и другие факты нарушения интеллектуальных прав.

Предлагается ускорить внедрение системы штрафных санкций за нарушения в таких областях, как патенты, авторские права; изучить возможности укрепления эффективной защиты коммерческой тайны, конфиденциальной деловой информации, активизировать усилия по борьбе с преступностью, ужесточить меры наказания.

Наблюдатели отмечают, что разработка и обнародование мер по защите интеллектуальной собственности непосредственно связаны подготовкой первой фазы китайско-американского соглашения по торговле. Эта проблема последовательно поднимается Вашингтоном, который обвиняет китайские компании в незаконном завладении и использовании американских технологических и промышленных секретов.