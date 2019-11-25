Эстония не разрешила финскому университету построить в Таллине гостиничный колледж для студентов-мигрантов

Политический климат в Эстонии не позволил финской высшей школе прикладных наук Хаага-Хелия (Haaga-Helia) построить в Таллине колледж гостиничного сервиса, куда планировалось принимать студентов в основном из третьих стран.

Как рассказал ректор учебного заведения Теэму Кокко (Teemu Kokko), представители министерства образования и науки Эстонии заявили на встрече с представителями высшей школы, что "политический климат в Эстонии таков, что выдача школе лицензии невозможна", пишет в понедельник портал Rus.Postimees.EE

За решением, по словам ректора, главным образом, стоит Министерство внутренних дел Эстонии, а проблема заключается в студентах из третьих стран.

Финны планировали открыть университет прикладных наук и туристического бизнеса в торгово-деловом центре Porto Franco возле Таллинского порта следующей осенью.

С этой целью в июне этого года руководство школы подписали с эстонской стороной соответствующий договор.

Ректор учебного заведения, в котором учится около 10 тыс. 500 студентов и где работает около 630 преподавателей и сотрудников, сказал, что "удивлен и разочарован" решением министерства образования Эстонии.