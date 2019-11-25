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Дальнее зарубежье 25.11.2019 11:16

Эстония не разрешила финскому университету построить в Таллине гостиничный колледж для студентов-мигрантов

Политический климат в Эстонии не позволил финской высшей школе прикладных наук Хаага-Хелия (Haaga-Helia) построить в Таллине колледж гостиничного сервиса, куда планировалось принимать студентов в основном из третьих стран.

Как рассказал ректор учебного заведения Теэму Кокко (Teemu Kokko), представители министерства образования и науки Эстонии заявили на встрече с представителями высшей школы, что "политический климат в Эстонии таков, что выдача школе лицензии невозможна", пишет в понедельник портал Rus.Postimees.EE

За решением, по словам ректора, главным образом, стоит Министерство внутренних дел Эстонии, а проблема заключается в студентах из третьих стран.

Финны планировали открыть университет прикладных наук и туристического бизнеса в торгово-деловом центре Porto Franco возле Таллинского порта следующей осенью.

С этой целью в июне этого года руководство школы подписали с эстонской стороной соответствующий договор.

Ректор учебного заведения, в котором учится около 10 тыс. 500 студентов и где работает около 630 преподавателей и сотрудников, сказал, что "удивлен и разочарован" решением министерства образования Эстонии.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, МИГРАНТЫ, КОЛЛЕДЖ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]