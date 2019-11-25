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Бизнес и законодательство 25.11.2019 10:42

Азербайджан и Архангельская область РФ подпишут в 2020г соглашение о сотрудничестве

Азербайджан и Архангельская область РФ в 2020 году планируют подписать соглашение о сотрудничестве, заявил губернатор области Игорь Орлов.

«Россия и Азербайджан — партнеры, идущие к одним целям, их связывают общая история и экономические отношения. На форуме большое внимание уделено межрегиональному сотрудничеству. Архангельская область активно участвует в развитии таких отношений. На следующий год запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между нашим регионом и Азербайджанской Республикой с конкретным планом общих мероприятий», - сказал Орлов, слова которого приводит правительство области.

Делегация во главе с Орловым приняла участие в работе X Российско-азербайджанского межрегионального форума в Москве. В рамках форума делегация Архангельской области приняла участие в круглых столах по вопросам расширения делового сотрудничества между регионами в таких областях, как транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, туризм и гуманитарная сфера.

В первом полугодии 2019 года объем внешнеторгового оборота Архангельской области с Азербайджаном составил $15,9 млн.

А.Азизов

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Тэги: РОССИЯ, РЕГИОНЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]