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Финансы 25.11.2019 10:44

Курс биткойна упал ниже отметки $7000 впервые с мая

Курс биткойна вновь опустился ниже отметки в $7000, что отмечено впервые с мая.

Согласно данным Coindesk, стоимость криптовалюты в понедельник составляет $6589,49. За последний месяц биткойн подешевел на 24%.

В июле текущего года курс биткойна был близок к $13000.

Падение рынка криптовалют в последние дни эксперты связывают с заявлением Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) о намерении ужесточить контроль за торговлей криптовалютами, пишет MarketWatch.

"Инвесторам стоит быть очень внимательными и не путать технологию блокчейн с криптовалютами", - говорится в заявлении китайского ЦБ, обнародованном в минувшую пятницу.

Другие криптовалюты также дешевеют: стоимость Ethereum упала на 7,2%, Ripple - на 8,4%.

С начала 2019 года биткойн подорожал на 85%, Ethereum - на 8%, курс Ripple снизился на 37%.

Курс биткойна достигал исторического максимума почти в $20 тыс. в конце 2017 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИР, БИТКОЙН, КУРС, ПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]