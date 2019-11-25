Стихийный митинг против коррупции проходит у здания парламента Киргизии в Бишкеке

Митинг против коррупции проходит в понедельник в Бишкеке у здания парламента Киргизии после публикации в СМИ журналистского расследования о многомиллионных махинациях в таможенной системе республики в 2011-2016 годах, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Около 1,2 тыс. участников митинга скандируют лозунги: "Власть народу", "В тюрьму воров", "Реальные реформы", "В тюрьму Раима".

Демонстранты требуют привлечь к ответственности Раимбека Матраимова, Матраимов - бывший замглавы Государственной таможенной службы Киргизии - является одним из фигурантов скандального расследования.

"Инициаторами стихийного митинга была молодежь, которая через социальные сети распространила информацию о предстоящей мирной акции с требованиями к властям страны привлечь к ответственности Раимбека Матраимова, чье имя указано в недавнем журналистском расследовании о незаконном выводе из страны многомиллионных средств и коррупции в таможенной системе", - сообщила "Интерфаксу" одна из участниц акции, член ЦИК Киргизии Гульнара Джурабаева.

"Терпеть системную коррупцию уже невозможно, страна погрязла в коррупции. Это строительная коррупция, горнодобывающая мафия, везде мафиозные кланы захватили власть. Они (власть) используют закон в собственных интересах. Силовики не занимаются государственной безопасностью, а занимаются охотой на гражданских активистов", - заявила Джурабаева.

По ее словам, инициаторы митинга намерены подписать резолюцию с требованиями и направить ее в парламент и президенту страны. "В случае отсутствия реакции со стороны властей участники, скорее всего, соберутся на повторный митинг в течение месяца", - отметила она.

В свою очередь депутат парламента Киргизии Дастан Бекешев, который также присутствует на митинге, сообщил агентству, что поддерживает сегодняшнюю акцию.

"Я поддерживаю все лозунги, которые звучат на митинге. Считаю, что нам необходимо менять всех руководителей правоохранительных органов, потому что дело по материалам журналистского расследования возбуждено, но как они его проведут - большой вопрос", - сказал Бекешев.

"Вопрос коррупции в таможенной системе, о чем указано в журналистском расследовании, будет однозначно обсуждаться в парламенте", - отметил депутат.

Как сообщалось, 21 ноября киргизская служба "Радио Свобода" ("Радио Азаттык"), совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и информационным агентством Kloop.kg, опубликовала журналистское расследование о контрабанде товаров из Китая через Киргизию в Россию, Узбекистан и Казахстан, а также незаконном выводе из Киргизии около $700 млн.

Со своей стороны генеральная прокуратура Киргизии начала расследование после убийства в Стамбуле гражданина КНР Айеркена Саймаити, который, по данным киргизских СМИ, может быть причастен к выводу из республики этих средств. Саймаити был убит 10 ноября в Стамбуле. Ранее неизвестные лица в Киргизии неоднократно угрожали гражданину КНР, в связи с чем он был вынужден уехать в Турцию.

Кроме того, по данным "Радио Азаттык", в махинациях по отмыванию и выводе денег из Киргизии могли быть замешаны высокопоставленные чиновники республики, в том числе бывший заместитель главы Государственной таможенный службы (ГТС) республики Раимбек Матраимов, занимавший руководящие должности в управлении ГТС по Ошской области с 2005 по 2015 годы.

В парламенте Киргизии после публикации журналистского расследования была создана временная депутатская комиссия по изучению обстоятельств, связанных с убийством Саймаити в Турции.