Доходы Азербайджана от перевозки грузов по TRACECA в январе-сентябре увеличились на 5,3%, пассажиров – на 7%

Доходы Азербайджана от перевозки грузов в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) в январе-сентябре 2019 года увеличились по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года на 5,3% - до 475 млн 74,5 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
При этом доходы Азербайджана от перевозки по данному транспортному коридору транзитных грузов за отчетный период составили 155 млн 400,2 тыс. манатов (рост на 16,4%).
Доходы Азербайджана от перевозки пассажиров по Евроазиатскому транспортному коридору за январь-сентябрь 2019 года составили 108 млн 900,2 тыс. манатов (рост на 7%).
Ранее сообщалось, что за 9 месяцев 2019 года по TRACECA через Азербайджан перевезено 38 млн 762,9 тыс. тонн грузов, в том числе 5 млн 979,7 тыс. тонн транзитных.
Объем пассажироперевозок по TRACECA в январе-сентябре 2019 года составил 267 млн 653,2 тыс.человек.
Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).
Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.
Н.Аббасова
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