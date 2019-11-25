Партия власти в Казахстане на съезде в феврале обсудит свои предвыборные задачи - Назарбаев

Первый президент Казахстана, лидер партии власти "Нур Отан" Нурсултан Назарбаев распорядился приступить к разработке предвыборной программы партии, сообщила пресс-служба казахстанского лидера в понедельник.

На совещании с представителями региональных филиалов партии Назарбаев подчеркнул важность усиления работы партии в предвыборный период.

"Мы должны сосредоточить все ресурсы для достижения победы. В феврале будет проведен съезд партии. На нем мы подведем предварительные итоги перезагрузки и подробно обсудим будущие электоральные задачи", - сказал казахстанский лидер.

"Что касается предвыборной программы партии "Нур Отан" на выборы в мажилис, то премьер-министру, как члену бюро Политсовета, надо персонально возглавить эту работу и уже сейчас приступить к разработке этой программы", - заявил Назарбаев.