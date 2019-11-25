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СНГ 25.11.2019 16:49

Партия власти в Казахстане на съезде в феврале обсудит свои предвыборные задачи - Назарбаев

Первый президент Казахстана, лидер партии власти "Нур Отан" Нурсултан Назарбаев распорядился приступить к разработке предвыборной программы партии, сообщила пресс-служба казахстанского лидера в понедельник.

На совещании с представителями региональных филиалов партии Назарбаев подчеркнул важность усиления работы партии в предвыборный период.

"Мы должны сосредоточить все ресурсы для достижения победы. В феврале будет проведен съезд партии. На нем мы подведем предварительные итоги перезагрузки и подробно обсудим будущие электоральные задачи", - сказал казахстанский лидер.

"Что касается предвыборной программы партии "Нур Отан" на выборы в мажилис, то премьер-министру, как члену бюро Политсовета, надо персонально возглавить эту работу и уже сейчас приступить к разработке этой программы", - заявил Назарбаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ПАРТИЯ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]