Президент Киргизии 29 ноября посетит Ташкент для участия в консультациях лидеров стран Центральной Азии

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 29 ноября посетит Узбекистан для участия во второй консультативной встрече глав государств Центральной Азии, сообщил в понедельник журналистам заведующий отдела внешней политики аппарата президента республики Данияр Сыдыков.
"В повестку дня встречи включены вопросы расширения регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях. По итогам мероприятия будет принята итоговая декларация", - сказал Сыдыков.
"В рамках визита в Ташкент состоится двусторонняя встреча Жээнбекова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым", - сообщил представитель аппарата президента Киргизии.
По его словам, в предстоящей встрече в Ташкенте примут участие президенты Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоялась 15 марта 2018 года в казахстанской столице.
Мамедъяров и Грос обменялись мнениями по расширению сотрудничества между Азербайджаном и Францией
МИД Азербайджана в очередной раз уличило Пашиняна в популизме
Совет ЕС утвердил список членов Еврокомиссии, за который в среду проголосует Европарламент
Парламент Азербайджана одобрил изменения тарифов по ОМС
Министерский комитет ОПЕК+ перенесен на 5 декабря - источники
Валех Алескеров возглавил временную администрацию СЭЗ в Аляте
В Баку в 170 многоквартирных домах будут заменены свыше 580 лифтов
Мультфильм "Холодное сердце 2" собрал в Северной Америке рекордные $127 млн за прошлый уик-энд
Полностью система ОМС в Азербайджане будет внедрена в IV квартале 2020г
Строительство автодороги Губа-Хыналыг завершится в 2020г
Президент Азербайджана выделил 500 тыс. манатов Кабмину Нахчывана
ИВ Астаринского района привлекла Elnur-2 к строительству жилого дома за 2,2 млн манатов
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Академик Ариф Пашаев награжден почетными званиями Харьковского Авиационного Института
Банк Республика будет предоставлять бесплатную консультацию по вопросам налогооблажения для своих клиентов!
АтаБанк был награжден на «Глобальной неделе предпринимательства»
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г
Баку в декабре пройдет IV Форум «Время инноваций 2019»
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в первом региональном саммите по ЦУР в Алматы