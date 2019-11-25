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СНГ 25.11.2019 17:03

Президент Киргизии 29 ноября посетит Ташкент для участия в консультациях лидеров стран Центральной Азии

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 29 ноября посетит Узбекистан для участия во второй консультативной встрече глав государств Центральной Азии, сообщил в понедельник журналистам заведующий отдела внешней политики аппарата президента республики Данияр Сыдыков.

"В повестку дня встречи включены вопросы расширения регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях. По итогам мероприятия будет принята итоговая декларация", - сказал Сыдыков.

"В рамках визита в Ташкент состоится двусторонняя встреча Жээнбекова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым", - сообщил представитель аппарата президента Киргизии.

По его словам, в предстоящей встрече в Ташкенте примут участие президенты Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоялась 15 марта 2018 года в казахстанской столице.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УЗБЕКИСТАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]