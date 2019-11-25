Президент Киргизии 29 ноября посетит Ташкент для участия в консультациях лидеров стран Центральной Азии

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 29 ноября посетит Узбекистан для участия во второй консультативной встрече глав государств Центральной Азии, сообщил в понедельник журналистам заведующий отдела внешней политики аппарата президента республики Данияр Сыдыков.

"В повестку дня встречи включены вопросы расширения регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях. По итогам мероприятия будет принята итоговая декларация", - сказал Сыдыков.

"В рамках визита в Ташкент состоится двусторонняя встреча Жээнбекова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым", - сообщил представитель аппарата президента Киргизии.

По его словам, в предстоящей встрече в Ташкенте примут участие президенты Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоялась 15 марта 2018 года в казахстанской столице.