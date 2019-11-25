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Дальнее зарубежье 25.11.2019 17:16

Забастовка в Finnair привела к отмене 300 рейсов и затронула маршруты более 20 тыс. пассажиров

Финский авиаперевозчик Finnair отменил около 300 рейсов из-за забастовки наземных служб аэропорта Хельсинки, в результате чего более 20 тыс. пассажиров вынуждены изменить свои планы, понедельник информационное агентство Associated Press.

Забастовка затронула все наземные службы аэропорта, а также фабрику бортового питания.

Из-за забастовки отменены рейсы в Москву и Санкт-Петербург, Бангкок, Гонконг, Пекин, Стокгольм и некоторые города Финляндии.

Пассажирам, чьи рейсы отменены, авиакомпания предлагает изменить маршрут полета, перенести дату поездки, либо полностью вернуть деньги за билет.

Как сообщает Finnair, забастовка организована финским профсоюзом служащих гражданской авиации в знак солидарности с работниками финской почтовой службы, которые уже в течение двух недель выходят на забастовки.

Сколько продлится забастовка сотрудников Finnair, агентство не уточняет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, РЕЙСЫ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]