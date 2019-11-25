Участники саммита ОДКБ в Бишкеке примут план действий по снижению напряженности на таджикско-афганской границе - МИД Казахстана

Лидеры стран ОДКБ на встрече в Бишкеке планируют утвердить план коллективных действий по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы и дополнительные меры по снижению напряженности в таджикско-афганском приграничье, сообщил представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
"Совет коллективной безопасности планирует утвердить план мероприятий по празднованию 75-летия победы в Великой отечественной войне, план коллективных действий стран ОДКБ по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы, перечень дополнительных мер на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье", - сказал Смадияров на брифинге в понедельник в Нур-Султане.
Саммит ОДКБ пройдет в Бишкеке 28 ноября. Ожидается участие президентов Белоруссии, России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а также премьер-министра Армении и пресс-секретаря СНГ. В рамках сессии также состоятся заседания совета министров иностранных дел и министров обороны стран-участниц ОДКБ.
В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
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