Тегеран отказывается возмещать ущерб журналисту из США, осужденному в Иране за шпионаж

В МИД Ирана заявили, что не будут возмещать убытки американскому журналисту газеты Washington Post Джейсону Резаяну, который ранее отбыл срок в тюрьме в Иране за шпионаж, сообщают иранские СМИ.
"Его помиловали, и, несмотря на открытое дело, его освободили. Иран отвергает его действия по дальнейшим шагам и подаче жалобы, а также то, что американские суды так щедро определили сумму (ущерба - ИФ)", - сказал Мусави, добавив, что требование журналиста является странным.
Согласно вынесенному на прошлой неделе решению суда в США, Резаяну и его семье Тегеран должен выплатить сумму в $180 млн за моральный ущерб и экономические убытки.
Резаян был задержан в Иране в июле 2014 года, затем его признали виновным в шпионаже. В общей сложности он пробыл в иранской тюрьме 544 дня. Он был освобожден в январе 2016 года в рамках обмена заключенного между США и Ираном. У него двойное гражданство: иранское и американское.
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