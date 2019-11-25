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Регион 25.11.2019 17:32

Тегеран отказывается возмещать ущерб журналисту из США, осужденному в Иране за шпионаж

В МИД Ирана заявили, что не будут возмещать убытки американскому журналисту газеты Washington Post Джейсону Резаяну, который ранее отбыл срок в тюрьме в Иране за шпионаж, сообщают иранские СМИ.

"Его помиловали, и, несмотря на открытое дело, его освободили. Иран отвергает его действия по дальнейшим шагам и подаче жалобы, а также то, что американские суды так щедро определили сумму (ущерба - ИФ)", - сказал Мусави, добавив, что требование журналиста является странным.

Согласно вынесенному на прошлой неделе решению суда в США, Резаяну и его семье Тегеран должен выплатить сумму в $180 млн за моральный ущерб и экономические убытки.

Резаян был задержан в Иране в июле 2014 года, затем его признали виновным в шпионаже. В общей сложности он пробыл в иранской тюрьме 544 дня. Он был освобожден в январе 2016 года в рамках обмена заключенного между США и Ираном. У него двойное гражданство: иранское и американское.

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Тэги: ИРАН, США, ЖУРНАЛИСТ, УЩЕРБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]