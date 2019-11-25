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В Женеве стартовало заседание малой группы Конституционного комитета Сирии

Второе заседание малой группы сирийского Конституционного комитета началось в Женеве в понедельник, сообщает агентство САНА.

Встречи участников группы будут проходить за закрытыми дверями, сообщает агентство со ссылкой на канцелярию спецпосланника ООН по Сирии Гейра Педерсена.

Первый раунд переговоров комитета состоялся 4-8 ноября. В ходе переговоров участники группы обсудили вопросы, касающиеся не только конституции, но и конфликта в Сирии в целом. Педерсен по итогам переговоров заявил, что дискуссия подчас была непростой, но ее участники не избегали трудных тем и вели обсуждения в профессиональном ключе.

В малую группу входят 45 делегатов, 15 из них представляют сирийские власти, 15 - оппозицию, а еще 15 - гражданское общество.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, КОМИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]