В Женеве стартовало заседание малой группы Конституционного комитета Сирии

Второе заседание малой группы сирийского Конституционного комитета началось в Женеве в понедельник, сообщает агентство САНА.
Встречи участников группы будут проходить за закрытыми дверями, сообщает агентство со ссылкой на канцелярию спецпосланника ООН по Сирии Гейра Педерсена.
Первый раунд переговоров комитета состоялся 4-8 ноября. В ходе переговоров участники группы обсудили вопросы, касающиеся не только конституции, но и конфликта в Сирии в целом. Педерсен по итогам переговоров заявил, что дискуссия подчас была непростой, но ее участники не избегали трудных тем и вели обсуждения в профессиональном ключе.
В малую группу входят 45 делегатов, 15 из них представляют сирийские власти, 15 - оппозицию, а еще 15 - гражданское общество.
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