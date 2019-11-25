В Италии из-за наводнения рухнул виадук высокогорной дороги Турин-Савона

После сильнейшего наводнения в Венеции стихия обрушилась на итальянские регионы Пьемонт и Лигурия, на автомобильном шоссе Турин - Савона рухнул тридцатиметровый участок виадука, сообщает газета La Repubblica.
"В выходные на ряд городов Италии обрушилось наводнение, вызванное проливными дождями. Больше всех пострадали регионы Пьемонт и Лигурия, в Генуе объявлен красный уровень опасности. Власти провинций призывают жителей не выходить из домов, чтобы не подвергать себя опасности. Между городами Алессандрия и Савона приостановлено железнодорожное сообщение из-за оползней, также разрушен 30-метровый виадук на участке высокогорной автомагистрали Турин-Савона, пострадавших нет. Аэропорт Генуи предупредил о возможных задержках авиарейсов", - пишет издание.
Как отмечает газета, в долине реки Polcevera в Лигурии за три часа выпало почти 300 мм осадков, а в Генуе - 193 мм.
Река Бормида в провинции также вышла из берегов, десятки домов разрушены. Из наиболее опасных зон эвакуировано свыше 1,5 тыс. человек, также ведутся поиски пропавших без вести.
"В коммуне Карде погибла 52-летняя сотрудница гостиницы в Алессандрии. Она ехала утром на работу и держала путь через мост, который уже был закрыт сотрудниками гражданской обороны из-за опасности наводнения. Оставив машину перед мостом, женщина пошла дальше пешком, подсвечивая путь смартфоном, но поток воды снес ее", - пишет La Repubblica.
Как уточняет издание, из-за лавинной опасности многие трассы горнолыжного курорта Monterosa в итальянском регионе Валле-д`Аоста закрыты.
Телеканал France 24 сообщает, что непогода на выходных обрушилась и на Лазурный берег Франции, из-за наводнения погибли два человека. Более 1,3 тысячи домов остались без света, движение поездов было парализовано.
Напомним, 12 ноября уровень воды в Венеции поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в городе поднималась только в 1966 году. Итальянское правительство 14 ноября ввело режим чрезвычайного положения, спустя четыре дня вод начала отступать. Размер ущерба от стихийного бедствия пока не подсчитан окончательно, но мэр Венеции Луиджи Бруньяро заявил, что речь идет минимум о миллиарде евро.
Мамедъяров и Грос обменялись мнениями по расширению сотрудничества между Азербайджаном и Францией
МИД Азербайджана в очередной раз уличило Пашиняна в популизме
Совет ЕС утвердил список членов Еврокомиссии, за который в среду проголосует Европарламент
Парламент Азербайджана одобрил изменения тарифов по ОМС
Министерский комитет ОПЕК+ перенесен на 5 декабря - источники
Валех Алескеров возглавил временную администрацию СЭЗ в Аляте
В Баку в 170 многоквартирных домах будут заменены свыше 580 лифтов
Мультфильм "Холодное сердце 2" собрал в Северной Америке рекордные $127 млн за прошлый уик-энд
Полностью система ОМС в Азербайджане будет внедрена в IV квартале 2020г
Строительство автодороги Губа-Хыналыг завершится в 2020г
Президент Азербайджана выделил 500 тыс. манатов Кабмину Нахчывана
ИВ Астаринского района привлекла Elnur-2 к строительству жилого дома за 2,2 млн манатов
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Академик Ариф Пашаев награжден почетными званиями Харьковского Авиационного Института
Банк Республика будет предоставлять бесплатную консультацию по вопросам налогооблажения для своих клиентов!
АтаБанк был награжден на «Глобальной неделе предпринимательства»
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г
Баку в декабре пройдет IV Форум «Время инноваций 2019»
Глава Минэнерго Азербайджана примет участие в первом региональном саммите по ЦУР в Алматы