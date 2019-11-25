В Италии из-за наводнения рухнул виадук высокогорной дороги Турин-Савона

После сильнейшего наводнения в Венеции стихия обрушилась на итальянские регионы Пьемонт и Лигурия, на автомобильном шоссе Турин - Савона рухнул тридцатиметровый участок виадука, сообщает газета La Repubblica.

"В выходные на ряд городов Италии обрушилось наводнение, вызванное проливными дождями. Больше всех пострадали регионы Пьемонт и Лигурия, в Генуе объявлен красный уровень опасности. Власти провинций призывают жителей не выходить из домов, чтобы не подвергать себя опасности. Между городами Алессандрия и Савона приостановлено железнодорожное сообщение из-за оползней, также разрушен 30-метровый виадук на участке высокогорной автомагистрали Турин-Савона, пострадавших нет. Аэропорт Генуи предупредил о возможных задержках авиарейсов", - пишет издание.

Как отмечает газета, в долине реки Polcevera в Лигурии за три часа выпало почти 300 мм осадков, а в Генуе - 193 мм.

Река Бормида в провинции также вышла из берегов, десятки домов разрушены. Из наиболее опасных зон эвакуировано свыше 1,5 тыс. человек, также ведутся поиски пропавших без вести.

"В коммуне Карде погибла 52-летняя сотрудница гостиницы в Алессандрии. Она ехала утром на работу и держала путь через мост, который уже был закрыт сотрудниками гражданской обороны из-за опасности наводнения. Оставив машину перед мостом, женщина пошла дальше пешком, подсвечивая путь смартфоном, но поток воды снес ее", - пишет La Repubblica.

Как уточняет издание, из-за лавинной опасности многие трассы горнолыжного курорта Monterosa в итальянском регионе Валле-д`Аоста закрыты.

Телеканал France 24 сообщает, что непогода на выходных обрушилась и на Лазурный берег Франции, из-за наводнения погибли два человека. Более 1,3 тысячи домов остались без света, движение поездов было парализовано.

Напомним, 12 ноября уровень воды в Венеции поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в городе поднималась только в 1966 году. Итальянское правительство 14 ноября ввело режим чрезвычайного положения, спустя четыре дня вод начала отступать. Размер ущерба от стихийного бедствия пока не подсчитан окончательно, но мэр Венеции Луиджи Бруньяро заявил, что речь идет минимум о миллиарде евро.