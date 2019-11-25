Грабители украли из сокровищницы в Дрездене бриллиантовые украшения

Грабители вынесли из сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене бриллиантовые гарнитуры, сообщила директор организации Государственные художественные собрания Дрездена Марион Акерманн.
По ее словам, преступники целенаправленно направлялись к одной витрине.
"Это витрина с тремя ювелирными гарнитурами. Один гарнитур из брильянтов... Его основная ценность - в том, что это полностью сохранившийся ансамбль", - сказала Акерманн журналистам в понедельник на пресс-конференции в Дрездене, прямую трансляцию ведет телеканал "Н-24".
По ее словам, на черном рынке такие драгоценности не продать, они слишком известны. Представители музейного сообщества опасаются думать, что преступники могут разобрать гарнитуры и продать их частями.
"Это было бы ужасно", - сказала Акерманн.
В общей сложности на витрине были выставлены три крупных гарнитура исторической ценности.
"Зеленый свод" - это бывшая сокровищница саксонского курфюрста Августа Сильного, которая действует как музей с 1724 года.
Ранее таблоид "Бильд" сообщил, что из музея украли драгоценностей на сумму около 1 млрд евро. Преступники подожгли трансформатор в катакомбах под мостом, оставив без электричества несколько крупнейших музеев в центре города. После этого несколько человек забрались через угловое окно в музей, в помещение с сокровищами.
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