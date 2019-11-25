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СНГ 25.11.2019 19:04

МИД Белоруссии подтверждает повреждение имущества отделения посольства в Екатеринбурге

Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило факт хулиганских действий в отношении здания отделения белорусского посольства в Екатеринбурге.

"Пока можем только подтвердить факт хулиганских действий, в результате которых было повреждено имущество отделения посольства в Екатеринбурге. Ведется разбирательство, выясняются все обстоятельства, на месте работают представители правоохранительных органов российской стороны", - сказал агентству "Интерфакс-Запад" в понедельник пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ Екатеринбурга о том, что в ночь на 25 ноября в Екатеринбурге неизвестные разбили стекло в отделении посольства Белоруссии в России. Местные СМИ также утверждают, что был также сожжен государственный флаг Белоруссии. На данный момент в МИД затруднились подтвердить эту информацию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, ПОСОЛЬСТВО, ИНЦИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]