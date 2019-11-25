МИД Белоруссии подтверждает повреждение имущества отделения посольства в Екатеринбурге

Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило факт хулиганских действий в отношении здания отделения белорусского посольства в Екатеринбурге.
"Пока можем только подтвердить факт хулиганских действий, в результате которых было повреждено имущество отделения посольства в Екатеринбурге. Ведется разбирательство, выясняются все обстоятельства, на месте работают представители правоохранительных органов российской стороны", - сказал агентству "Интерфакс-Запад" в понедельник пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ Екатеринбурга о том, что в ночь на 25 ноября в Екатеринбурге неизвестные разбили стекло в отделении посольства Белоруссии в России. Местные СМИ также утверждают, что был также сожжен государственный флаг Белоруссии. На данный момент в МИД затруднились подтвердить эту информацию.
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