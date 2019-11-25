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Дальнее зарубежье 25.11.2019 19:15

Британский принц Эндрю из-за скандала отказался от попечительства более 230 благотворительных организаций

Британский принц Эндрю отказывается от попечительства более чем 230 британских благотворительных организаций, передает в понедельник газета The Independent со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Принц "отказывается от попечительства всех организаций", отмечается в нем. Букингемский дворец выразил надежду на то, что этот шаг является временным.

Газета со своей стороны отмечает, что ранее принц Эндрю отказался от попечительства некоторых благотворительных организаций и культурных учреждений, однако теперь речь идет об абсолютно всех организациях.

Ранее принц Эндрю также отказался от всех своих королевских полномочий. Его мать, королева Елизавета II, дала ему на это разрешение.

Он принял такие решения в связи с неутихающим скандалом из-за его дружбы с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который покончил с собой в августе 2019 года в тюрьме Манхеттена. Там он находился в ожидании суда, его обвиняли в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних.

В адрес самого принца Эндрю также прозвучали подобные обвинения. Женщина по имени Вирджиния Джуффре, которая называет себя одной из жертв Эпштейна, заявила, что тот принудил ее к сексуальному акту с герцогом Йоркским, когда ей было 17 лет.

Принц Эндрю на прошлой неделе дал интервью BBC, в котором заявил, что не вступал в контакт с Джуффре. Он подтвердил, что дружил с Эпштейном даже после того, как его впервые обвинили в склонении к проституции несовершеннолетних. Также герцог Йоркский не выразил раскаяния в том, что поддерживал эту дружбу. Интервью вызвало порицание британской и американской общественности и отозвалось скандалом для Букингемского дворца.

В 2008 году Эпштейна обвинили в склонении несовершеннолетних девушек к проституции. В итоге он был приговорен лишь к 13 месяцам тюрьмы. Такое мягкое наказание вызвало недовольство общественности и СМИ.

История вновь приобрела актуальность в июле, когда против Эпштейна были выдвинуты новые обвинения федеральными прокурорами в Нью-Йорке.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПРИНЦ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]