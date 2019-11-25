Финляндия пригласила экспертов Белоруссии и Литвы к трехсторонним консультациям по БелАЭС

Финляндия предложила Белоруссии и Литве провести технические консультации по вопросу строительства Белорусской АЭС, сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто журналистам в Минске в понедельник.

"Я считаю, что работа по расширению сотрудничества между Беларусью и ЕС должна начаться с заключения приоритетов партнерства. И остающаяся проблема (для этого - ИФ), очень сложная - это проблема ядерной безопасности", - сказал Хаависто.

Он, в частности, обратил внимание на "известную ситуацию с БелАЭС" и имеющуюся у Литвы озабоченность в данной сфере.

"Поэтому сегодня мы сделали предложение пригласить экспертов из Беларуси и Литвы посетить Финляндию, встретиться с нашими техническими экспертами (чтобы снять данную озабоченность - ИФ), - добавил глава МИД.

"Это могло бы открыть путь для расширенного сотрудничества и заключения приоритетов партнерства", - добавил он.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Физпуск первого энергоблока запланирован на первый квартал 2020 года, второго - до конца 2020 года. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома"). Проект строительства станции вызвал неоднозначную реакцию у стран-соседей Белоруссии. Самым яростным противником проекта является Литва, которая считает станцию небезопасной.