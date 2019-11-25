Белоруссия ждет скорого подписания визового соглашения с ЕС - глава МИД

Минск рассчитывает на скорое подписание соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии с Евросоюзом, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей журналистам в Минске в понедельник.

"Актуальным вопросом наших отношений являются на сегодня соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии. Мы надеемся на их скорое подписание и вступление в силу", - сказал Макей по итогам встречи с главами МИД Финляндии и Швеции Пеккой Хаависто и Анн Линде.

По его словам, на трехсторонней встрече в понедельник кроме визовых вопросов обсуждалась тема заключения соглашения по приоритетам партнерства между Белоруссией и Европейским союзом. "Обсуждали перспективы заключения базового соглашения с Евросоюзом, вступления Беларуси в ВТО, развития Восточного партнерства", - добавил Макей.