Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) утвердил решение о выделении кредита в размере $278 млн для финансирования строительства и реконструкции в Грузии участка международной автомагистрали "Восток-Запад" (Е-60), говорится в сообщении АБР.

Согласно проекту, на участке Шорапани-Аргвета протяженностью 14,7 км, который находится на Рикотском перевале, одном из сложных отрезков автомагистрали "Восток-Запад", планируется проложить 4-полосную цементобетонную дорогу с 14 мостами и 12 тоннелями, а также модернизировать прилегающие к ней 15 км дорог к окрестным селам. Все работы на данном участке должны быть завершены за 3 года.

Ожидается, что до конца 2019 года будет выявлен победитель международного тендера на осуществление этих работ, заявки на участие в котором представили 12 компаний.

Банк отмечает, что автомагистраль "Восток-Запад" является жизненно важной для экономики Грузии артерией, которая представляет собой 30% международной дорожной сети страны и обеспечивает 60% ее международной торговли.

Шорапани-Аргвета - один из четырех участков пролегающей через Рикотский перевал 51,6-километровой дороги Чумателети-Аргвета, проект модернизации и расширения которой оценивается в $1 млрд. В рамках проекта в целом планируется проложить новую четырехполосную дорогу с 97 мостами и 53 тоннелями.

В настоящее время на Рикотском перевале уже идет строительство трех других участков дороги, один из которых (Хеви-Убиса, 12,2 км) также финансируется АБР, а два других - Убиса-Шорапани (13 км) и Чумателети-Хеви (11,6 км) - Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Финансовую поддержку Грузии в расширении и модернизации автомагистрали "Восток-Запад", пролегающей от границы с Азербайджаном до Черного моря, общая длина которой составляет 450 км, также оказывают Всемирный банк и Евросоюз.

По информации департамента автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии, к настоящему времени полностью обновлены 200 км этой дороги, в стадии проектирования - расширение и модернизация еще 185 км автомагистрали "Восток-Запад", на что планируется направить до $2 млрд. Согласно расчетам, после завершения всех работ длина автомагистрали сократится на 30 км, до 420 км, время в пути - почти на 50%, а скорость движения автотранспорта возрастет на 80-100%.